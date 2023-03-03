Лавров заявил, что направляемое Киеву летальное оружие попадает в горячие точки в других странах

Поставляемое Киеву Западом летальное оружие поступает с территории Украины в горячие точки за рубежом.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, его выступление на пленарном заседании СМИД Группы двадцати, посвященном борьбе с терроризмом, цифровой трансформации, гуманитарному содействию и уменьшению опасности бедствий, опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что всплеск терроризма во многом спровоцирован внешним вмешательством Запада во внутренние дела суверенных государств.

«Новый очаг экстремизма раздувается на Украине с 2014 года. Идет безудержная накачка киевского режима оружием, открыто поддерживаются националистические батальоны, с ног до головы покрытые нацистскими эмблемами и татуировками, налажена вербовка наемников из стран НАТО и международных террористов. Отмечены факты перетока летального оружия с Украины в горячие точки за рубежом», — сказал Лавров.

Cовещание глав МИД стран — участниц Группы двадцати прошло в Нью-Дели 1 и 2 марта.