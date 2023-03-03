МИД КНР назвал США главным источником ядерной угрозы в мире

США раскручивают теорию о «ядерной угрозы» со стороны КНР, ища предлог для расширения своего ядерного арсенала. При этом главным источником «ядерной угрозы» в мире являются сами Соединённые Штаты Америки.

Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, передаёт РИА Новости.

«Вашингтон снова и снова раскручивают теорию о ядерной угрозе со стороны Пекина, ища предлог для расширения своего ядерного арсенала и сохранения своей военной гегемонии», – сказал дипломат, комментируя слова помощника главы Белого дома по вопросам внутренней безопасности Шервуд-Рэндалл, заявившей ранее, что США необходимо поддерживать контакты с Китаем, чтобы минимизировать угрозы в ядерной сфере на фоне растущих у их азиатского конкурента ядерных арсеналов.

По словам Мао Нин, в Поднебесной всегда занимали взвешенную и ответственную позицию в ядерной политике, твердо придерживаясь оборонительной ядерной стратегии, политики неприменения ядерного оружия первым.

«Кроме того, мы всегда поддерживали свои ядерные силы на самом низком уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности», – подчеркнула.

Официальный представитель МИД КНР также отметила, что в последние годы США агрессивно модернизировали свою «ядерную триаду», постоянно усиливали роль ядерного оружия в своей политике национальной безопасности.

«США являются крупнейшим в мире источником ядерной угрозы», – резюмировала Мао Нин, призвав Вашингтон тщательно обдумать свою ядерную политику.

Как ранее писал «Эксперт», президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий, напомнил, что американцы создали прецедент, дважды применив ядерное оружие против другой страны.

«США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент», – подчеркнул глава государства.