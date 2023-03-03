МИД РФ: киевский режим продолжает планировать захват Крыма и удары по нему

Киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. В частности, отмечается, что на днях старший заместитель главы американского Госдепа Виктория Нуланд на мероприятии Центра Карнеги назвала военные объекты в российском Крыму «легитимными целями» для Украины.

«Похоже, в Вашингтоне рассчитывают заработать дополнительные очки на «крымской кампании» к предстоящим выборам», – подчеркнули в МИД.

При этом в ведомстве напомнили, что 26 февраля исполнилось 10 лет с начала «Крымской весны», кульминацией которой стал референдум и последующее возвращение полуострова в состав России.

Отправной точкой тех исторических событий, отметили в МИД РФ, стал срежиссированный Западом антиконституционный вооруженный государственный переворот в Киеве, движущей силой которого были национал-радикалы, не скрывавшие агрессивных антироссийских устремлений.

«Избежать эскалации напряжённости с непредсказуемыми последствиями удалось благодаря самим жителям полуострова, вставшим на защиту своего дома, и пришедшим им на помощь российским военным из законно находившихся в Крыму подразделений Черноморского флота России. На референдуме 16 марта 2014 г. жители Крыма практически единогласно высказались за его возвращение в родную гавань. Вопрос о российской принадлежности полуострова был решен раз и навсегда», – говорится в заявление внешнеполитического ведомства РФ.

Как ранее писал «Эксперт», известный политолог, бывший украинский дипломат, публицист, историк и эксперт по вопросам русско-украинских отношений Ростислав Ищенко прокомментировал многочисленные заявления украинских и западных политиков, пропагандистов и военных о скором захвате ВСУ Крыма.

По его словам, чтобы РФ ушла с территории российского полуострова должны сложиться определённые обстоятельства, которых в данном моменте нет. Как подчеркнул политолог, сегодня российские силы успешно наступает на Украине и никаких предпосылок или смысла уходить из Крыма у Москвы просто нет.