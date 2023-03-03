Минобороны: ВСУ несут большие потери на основных направлениях

Минобороны РФ сообщило о больших потерях, которые ВСУ несут на основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

Согласно данным, озвученных на брифинге 3 марта официальным представителем ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, за последние сутки на Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 3 автомобиля, 2 боевые машины РСЗО «Град», 2 гаубицы Д-30, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». В районе населённого пункта Авдеевка (ДНР) уничтожен мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике украинских военных в районах населенных пунктов Водяное, Привольное и Угледар (ДНР).

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» были поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Торское, Ямполовка (ДНР) и Червонопоповка (ЛНР). уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 3 боевые машины пехоты, 2 пикапа и гаубица Д-20.

На Купянском направлении в результате активных действий подразделений «Западной» группировки войск при поддержке огня артиллерии ВС РФ нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Куриловка, Першотравневое, Масютовка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). Здесь потери противника составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 боевые машины пехоты, 2 пикапа, танк, самоходная гаубица «Акация» и боевая машина РСЗО «Град».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 6 автомобилей, 3 гаубицы Д-30, гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 212 районах.

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе города Красноармейск (ДНР) сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины. Российские средства ПВО за сутки сбили снаряд РСЗО HIMARS, уничтожено 18 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Варваровка, Краснореченское, Кременная, Куземовка, Стельмаховка, Житловка (ЛНР), Егоровка, Ивановка, Кирилловка, Никольское (ДНР), Алешки, Голая Пристань, Крынки, Новая Збурьевка и Червоноподолье (Херсонская область).

Всего с начала проведения СВО ВС РФ уничтожили 394 украинских самолёта, 212 вертолётов, 3 313 БПЛА, 407 ЗРК, 8 129 танков и других боевых бронированных машин, 1 048 боевых машин РСЗО, 4 262 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 8 680 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 2 марта Конашенков сообщил, что на Донецком направлении за сутки было уничтожено 270 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском – до 160, а на Южно-Донецком и Запорожском – до 80.