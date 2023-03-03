МТС продолжает интриговать

Акции МТС уже более двух десятков лет являются одной из любимых бумаг умеренно-консервативных инвесторов — за стабильность бизнеса компании и традиционно высокие дивиденды. Очень часто акции компании слабо участвуют в восходящем движении Индекса Мосбиржи, но при этом в периоды фондовых кризисов они обычно падают намного слабее других «голубых фишек». И многие аналитики даже рекомендуют покупать акции МТС как некую альтернативу облигациям.

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Главной интригой нынешнего периода времени как раз и является вопрос, сколько заплатит сотовый оператор акционерам за прошлый год.

В минувшем году компания планировала опубликовать новую дивидендную политику, но по понятным причинам это событие было перенесено. По СМИ проходили сообщения, что дивидендная политика будет опубликована в начале нынешнего года, поэтому рынок вполне логично ждал, что какие-то намеки на размер выплат можно будет увидеть в отчете компании за прошлый год и четвертый квартал.

Сегодня компания этот документ представила. Причем, что удивительно, основные результаты деятельности и финансовые показатели были опубликованы на английском языке, хотя акции МТС торгуются на Московской бирже, свыше 80% оборота которой формируют частные инвесторы. Для русскоговорящих инвесторов компания ограничилась куцым пресс-релизом с некоторыми показателями за IV квартал.

Согласно отчетности, чистая прибыль компании за прошлый год сократилась на 46,8%. Как пояснил «Эксперту», аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын, произошло это за счет неоперационных показателей (финансовых операций и валютных курсов). На 33% снизился операционный денежный поток.

Несмотря на падение продаж цифровой техники на 40,8%, совокупная выручка МТС возросла на 2,6%, до 531 млрд руб.

«Выручил банк, который заработал на 44,7% больше, чем за прошлый год, — комментирует Делицын. — Ритейл и банк как бы поменялись местами: раньше ритейл приносил 60,4 млрд руб., а банк — 40,2 млрд, а в 2022 году банк — 58,2 млрд руб., а ритейл — 35,8 млрд. Основной бизнес — услуги связи — выручил на 3,6% больше, а новые направления — в три раза больше, хотя в абсолютной величине это пока всего лишь 4 млрд руб.»

По словам аналитика, результаты были, в целом, ожидаемы и близки к консенсус-прогнозам. Предсказуемое снижение прибыли было уже заложено в цену акции.

Действительно, за среду и четверг на опасениях слабых балансовых показателей акции МТС подешевели на 2,3%, но сегодняшним 2,5-процентным ростом за основную торговую сессию эти потери были отыграны.

При этом интрига относительно дивидендов с повестки дня никуда не ушла. Даже 50-процентное падение чистой прибыли совершенно не означает, что компания снизит размер выплат. В новой дивидендной политике для расчета дивидендов может быть использована не чистая прибыль, а другой показатель — например, свободный денежный поток, или совокупность показателей.

«МТС проявляет железную волю и по-прежнему не уточняет возможные дивиденды. С одной стороны, это именно то, что интересует фондовый рынок и влияет на цену акции, а соответственно, на оценку компании и условия ее кредитования, — говорит Делицын. — IR-специалисты компании всегда подчеркивают, что и руководство, и менеджмент компании понимают важность дивидендов. С другой стороны, для сохранения — не говоря уже о развитии — бизнеса компании нужны средства. Перед операторами продолжают стоять проблемы с недоступностью инфраструктурного оборудования.»

Аналитики БКС, комментируя отчетность МТС, в своем обзоре пишут: «В целом, результаты компании оказались под давлением в 2022 г., но остались относительно устойчивыми. На наш взгляд, это должно способствовать сохранению уровня дивидендных выплат в этом году на уровне прошлого года.»

Такая точка зрения вполне логична, поскольку в бизнесе МТС нет никаких провалов, которые нужно было бы экстренно затыкать деньгами. Материнская компания МТС — АФК «Система» — традиционно использует дивиденды «дочки» для развития других направлений. Сегодня акции АФК выросли на 2,6%, что также является отражением того, что инвесторы ждут от МТС щедрых дивидендов.

«В этой ситуации инвестировать в бумаги может тот, кто верит в скорую разрядку международной напряженности, опережающее развитие российских ИКТ и экономики в целом и в сопутствующий подъём российского фондового рынка. Тот, кто рассчитывает на дивиденды, должен быть готов к сохранению неопределенности», — предупреждает Делицын.

Аналитики «Велес Капитала» дали сегодня по акциям МТС рекомендацию «покупать» с целевой ценой 340 руб. Потенциал роста до этого уровня сейчас составляет чуть более 30%.

Краткосрочная техническая картина по акциям компании пока нейтральная.