На автозаводы в Санкт-Петербурге появился неожиданный претендент

Сразу два автомобильных завода будут перезапущены в Санкт-Петербурге в течение 2023 года. Производство будет развернуто на площадках ушедших из РФ на санкционной волне зарубежных компаний. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.

«Единственная отрасль, которая сейчас остановлена в петербургской экономике — это производство автомобилей. Мы вместе с федеральным центром активно работаем над ее переформатированием. Есть варианты по оставленным производствам, по открытию новых направлений. Есть наработки по двум заводам точно, в самое ближайшее время один из заводов приступит к выпуску продукции. Есть и другие наработки. В течение этого года как минимум два предприятия начнут работать», — пообещал Александр Беглов.

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Впрочем, о каких именно производственных площадках идет речь, из заявления петербургского градоначальника непонятно. Отечественные эксперты считают, что пустующие заводы займут китайские и российские производители. Однако интерес к проекту проявляет и Казахстан, что может говорить о возвращение некоторые иностранных марок на рынок.

«На самом деле есть три завода в Санкт-Петербурге. Первый завод — Hyundai-KIA, где выпускали Solaris и Rio. Второй — Nissan, третий — General Motors. Что касается завода Nissan, то он был выкуплен “Автовазом”, и там планируется собирать Лады. Cкорее всего, там не будут выпускаться Vesta и Granta. Речь шла о том, что будет запуск некой новой модельной линейки класса C и D. То есть — классом выше, чем даже Vesta. Очевидно, что на заводе в течение года невозможно с нуля разработать какую-то новую модель, тем более — такого высокого класса, и поставить её на производство. Поэтому, скорее всего, за основу будет взята какая-нибудь китайская модель. Поначалу там наверняка будет производиться крупноузловая сборка. Дальше — локализация таким тем или иным образом», — считает автоэксперт Максим Пастушенко.

В то же время завод Hyundai-KIA нельзя назвать на данный момент не действующим. Он продолжает выпускать кузова для Solaris, которые поставляются в Казахстан на местное сборочное производство. Максим Пастушенко напомнил «Эксперту», что к заводу уже проявляет интерес казахская сторона.

«Они хотят купить этот завод, я так подозреваю для того, чтобы производить либо комплектующие, либо собирать те же самые Hyundai и Kia. То есть, если сказать проще, то по большому счёту — это будет своего рода обход санкций. Потому что сама компания Hyundai-KIA очень хочет остаться в России и не бросать производство — в своём сегменте здесь они были номер один. Возможно, благодаря участию Казахстана, получится снова наладить производство тех же самых моделей», — предположил эксперт.

С заводом General Motors, считает Максим Пастушенко, ситуация может быть сложнее. «Он тоже законсервирован, вроде как шли слухи о том, что он будет переоснащён под какой-то промышленный учебный центр. Но на него также обращено внимание Казахстана. Чем все закончится — неясно. Пока нет официальных данных», — констатировал он.

Ранее Александр Беглов говорил, что существуют отечественные разработки в сфере производства электроавто, и это тоже перспективное для Петербурга направление. Однако Максим Пастушенко полагает, что в данном случае заводы вряд ли будут перезапускать под электромобили.

«Я уверен, что выпускаемые машины будут обычными. Потому что электромобилей уже довольно много, а сейчас нужно насыщать рынок доступными простыми машинами. В данный момент у нас есть сегмент до 1 млн рублей, это Granta, стоимостью порядка 800 тысяч рублей, и так далее. Это авто стоит порядка 800 тысяч. И есть все остальные машины, которые начинаются, условно говоря, от 1,5-2 млн и выше. То есть сегмент между 1 млн и 1,5 млн абсолютно пустой», — заключил он.

В свою очередь автоэксперт Максим Егоров обратил внимание, что перезапуск производств становится скорее тенденцией, нежели новостью для автомобилистов.

«Понятно, что производства были остановлены по ряду причин. Но они были современные, с выверенной логистикой. И мы прекрасно понимаем, что качество автомобилей, производимых там, местами было даже лучше, чем в Европе. Терять такой накопленный опыт никто бы не хотел. Плюс — это рабочие места, потребительский спрос и так далее», — рассказал он «Эксперту».

Санкт-Петербург, как напомнил Максим Егоров, являлся стратегическим городом в плане автомобильного производства. Понятно, что сейчас питерские заводы лишь приостановлены, но не законсервированы.

«Кроме того, эти предприятия были центром, к ним, как ручейки, стекались маленькие заводы по производству комплектующих. И они тоже встали. Но все готовы дальше продолжать. Кто туда придет — вопрос еще открытый. Понятное дело, что мы пока собираем авто в основном в партнерстве с китайскими производителями. Но это скорее даже хорошо», — заключил он.