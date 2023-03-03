На Красноярском экономическом форуме подписано около 70 соглашений на 565 млрд рублей

В ходе трех дней Красноярского экономического форума подписано соглашений в общей сложности на 565 млрд руб.

Об этом рассказал заместитель председателя регионального правительства Сергей Верещагин, передает ТАСС.

«В этом году на полях форума было подписано 69 соглашений, общая сумма которых составляет около 565 млрд рублей», — сказал чиновник, отметив, что это абсолютный рекорд за последние несколько лет.

Уточняется, что в 2022 году на форуме было заключено 39 соглашений на сумму приблизительно 80 млрд руб.

Среди наиболее значимых соглашений, заключенных на форуме в Красноярске в этом году — соглашения между правительством края и ООО «Газпром недра» на 182 млрд руб., ряд соглашений Сбера на общую сумму 150 млрд руб., а также соглашение между региональным правительством и угледобывающей компанией «Северная звезда» на 70 млрд руб.

В числе участников форума были представители новых регионов России, отмечает агентство.