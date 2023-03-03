Нал, безнал и регулятор: в ЦБ объяснили, как количество денег влияет на экономику

Наличные деньги печатает Гознак по заказу Банка России, но это лишь пятая часть всех денег. Гораздо больше средств в современной экономике существует в безналичном виде — как записи на банковских счетах. И эти деньги «создает» не Центробанк, а коммерческие банки, рассказали в своем Telegram-канале специалисты образовательного проекта Банка России «Финансовая культура». Они также объяснили, в каких случаях регулятор вмешивается в этот процесс и меняет ключевую ставку.

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«Деньги, которые обслуживают "реальную" экономику — денежная масса, или так называемый денежный агрегат M2 = наличные + счета и депозиты людей и компаний в банках. Именно за счет безналичных денег может расти или, наоборот, сужаться, денежная масса. Представьте, что вы положили деньги на депозит в банк. Банк взял их и отдал кому-то в кредит. В результате эти деньги не перестали быть вашими деньгами — вы их можете получить в любой момент. Но другой человек одновременно получил эти деньги и может их тратить. Денег стало больше», — объяснили специалисты.

В ЦБ подчеркнули, что количество безналичных денег в экономике определяется в первую очередь желанием фирм и людей брать кредиты, и желанием банков эти кредиты выдавать. От потребностей участников экономики зависит также соотношение наличных и безналичных денег. Оно может меняться, но на динамику денежной массы уже не влияет. Центробанк выпускает в обращение именно столько банкнот и монет, сколько банки запрашивают для своих клиентов, которые могут переводить свои средства из безналичной формы в наличную. При этом банки не могут выдать сколько угодно кредитов, так как в этом случае денег станет слишком много, и они обесценятся, отметили в ЦБ.

«За этим следит центральный банк. Конечно, он не отдает напрямую приказы банкам, сколько принять вкладов и выдать кредитов. Но он устанавливает ключевую ставку, по которой сам выдает банкам кредиты и принимает от них деньги на депозиты. Поскольку все ставки в экономике связаны, вслед за ключевой ставкой меняются и ставки банков, и это отражается на выборе людей и бизнеса — брать ли сейчас в долг на покупки и инвестиции, размещать ли деньги под процент. А это влияет на спрос, и соответственно, на инфляцию», — пояснили специалисты.

Если банки сочтут ситуацию в экономике оптимистичной, начнут выдавать больше кредитов, снижать требования к заемщикам, а люди, набрав займов, станут тратить полученные деньги, то цены неизбежно вырастут, так как спрос опередит предложение. Банк России вмешивается в процесс и поднимает ключевую ставку, если чрезмерное количество денег грозит ускорением инфляции. Вслед за ней растут ставки по кредитам, спрос на них снижается и кредитование замедляется. Таким образом Центробанк влияет на темп роста денежной массы, чтобы через него повлиять на инфляцию.

Кредиты банкам, которые выдает ЦБ, количество денег в экономике не увеличивают, это сугубо операционные процедуры, так называемое «управление ликвидностью банковского сектора». Через управление ликвидностью банков регулятор сближает однодневные межбанковские ставки с ключевой, чтобы этот сигнал затем передался далее в экономику. И эти операции не имеют цели смягчить или ужесточить условия кредитования и не изменяют количество денег в «реальной» экономике, подчеркнули в ЦБ.

