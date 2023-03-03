JPMorgan сделал прогноз по добыче нефти в России

Российские углеводороды стали сейчас одной из главных тем всех прогнозов экономистов. Запад ввел против нефтегазового сектора России в прошлом году много санкций и продолжил делать то же самое и в 2023 году. Не удивительно с учетом объемов добычи российских нефти и газа и их важности для глобальных нефтяного и газового рынков, что всех сейчас интересует, как сектор реагирует на многочисленные запреты, эмбарго и потолки.
Вчера очередным прогнозом отметились экономисты крупного американского банка JPMorgan. Они считают, что российские нефтяники сумеют сохранить добычу нефти на уровне до 24 февраля 2022 года; но им будет крайне трудно поднять ее до допандемического уровня. В результате европейского эмбарго на нефть и нефтепродукты из России экспорт российской нефти снизится, по прогнозу JPMorgan, на 300 тыс. бар./д., т.е. не очень сильно. За столь благоприятный прогноз российские нефтяники должны благодарить Индию и Китай, главных сейчас покупателей «черного золота» из России.
Согласно прогноза аналитиков банка JPMorgan, Россия сможет сохранить добычу нефти на уровне 10,8 млн бар./д, но испытает трудности в возврате к доковидному уровню, составлявшему 11,3 млн бар./д.
После начала СВО на Украине и отказа европейских стран от российских нефти и нефтепродуктов Москве пришлось срочно менять нефтяные потоки с запада на восток. До европейского эмбарго на российские нефтепродукты, вступившего в силу 5 февраля этого года, главным их покупателем была как раз Европа, получавшая из России более 600 тыс. бар./д. топлива.
В марте Россия добровольно решила сократить добычу нефти на полмиллиона баррелей в сутки в результате действия западных санкций и ценового потолка на российскую нефть. Авторы февральского доклада «Ситуация на нефтяном рынке» Международного энергетического агентства (МЭА) увидели в этом сокращении признак того, что Москва испытывает все больше трудностей в продаже добываемой нефти. Есть у них и еще одно объяснение неожиданного сокращения добычи: попытка поддержать цены на нефть на высоком уровне.
По мнению экспертов, по крайней мере, пока, первое объяснение выглядит явно предпочтительнее второго. Цены на нефть в последние недели обращают куда больше внимания на политику главного американского банка в отношении ключевой ставки, чем на действия Москвы, и упрямо отказываются расти, потому что все указывает на то, что ФРС в борьбе с инфляцией и поднимет ставку на более высокий уровень, чем предполагалось ранее, и сохранит ее высокой дольше.
Конечно, делать прогнозы – занятие рискованное всегда и вдвойне рискованное сейчас при нынешней волатильной геополитической обстановке, но хочется верить, что экономисты JPMorgan дальновиднее коллег из других банков и организаций. Конечно, рано делать выводы по одному месяцу действия эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты, но в феврале экспорт российской нефти, по которой эмбарго действует уже три месяца, и нефтепродуктов (в основном дизеля и мазута) сохранился, по данным компании Kpler, на высоком уровне 7,32 бар./д.