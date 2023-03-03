JPMorgan сделал прогноз по добыче нефти в России

Российские углеводороды стали сейчас одной из главных тем всех прогнозов экономистов. Запад ввел против нефтегазового сектора России в прошлом году много санкций и продолжил делать то же самое и в 2023 году. Не удивительно с учетом объемов добычи российских нефти и газа и их важности для глобальных нефтяного и газового рынков, что всех сейчас интересует, как сектор реагирует на многочисленные запреты, эмбарго и потолки.

Вчера очередным прогнозом отметились экономисты крупного американского банка JPMorgan. Они считают, что российские нефтяники сумеют сохранить добычу нефти на уровне до 24 февраля 2022 года; но им будет крайне трудно поднять ее до допандемического уровня. В результате европейского эмбарго на нефть и нефтепродукты из России экспорт российской нефти снизится, по прогнозу JPMorgan, на 300 тыс. бар./д., т.е. не очень сильно. За столь благоприятный прогноз российские нефтяники должны благодарить Индию и Китай, главных сейчас покупателей «черного золота» из России.