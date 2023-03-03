Нефтяники в феврале получили по топливному демпферу вдвое больше, чем в январе

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в феврале составили 108,7 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем в январе (47,8 млрд рублей). За два месяца текущего года бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 156,6 млрд рублей против 198,8 млрд рублей в соответствующем периоде 2022-го, следует из информации на сайте Минфина.

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Как сообщает ведомство, отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от их ожидаемого объема по итогам февраля составило положительную величину — 12,3 млрд рублей.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Если экспортные цены на бензин и дизтопливо выше условных внутренних, то государство компенсирует нефтяникам часть этой разницы, если наоборот — производители перечисляют часть прибыли в бюджет.

По итогам 2022 года нефтяным компаниям по топливному демпферу из бюджета было перечислено 2,16 трлн рублей, в 2021-ом — 674,5 млрд рублей, в 2019-ом — 282,2 млрд рублей, а в 2020-ом из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей.

С 1 апреля вступает в силу скорректированный демпфер по бензинам и дизтопливу. Ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, будет увеличен с $20 до $25 за баррель, дисконт на дизельное топливо будет ограничен в $10 за баррель.

