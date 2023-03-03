Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы в 2023 году увеличит ежемесячную переработку пластика на 10–15%

Объем переработки корпусных пластиков на предприятии резидента особой экономической зоны Москвы заводе «Экопласт» в январе-феврале вырос на 5% до 600 тонн в месяц. В течение 2023 года компания планирует увеличить объем перерабатываемых материалов на 10-15% ежемесячно.

«Несмотря на то, что отрасль производства полимеров в 2022 году показала незначительное снижение, предприятиям удалось оперативно сформировать новые кооперационные связи и обеспечить бесперебойность функционирования», — рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Так, по словам руководителя департамента, завод «Экопласт» смог добиться стабильного роста переработки пластика от электронного и электрического оборудования, а также увеличить выпуск вторичных полимерных гранул, которые используются в автомобильной промышленности и строительстве.

В этом году завод планирует увеличить ежемесячный объем переработки пластика на 10–15%, поделился директор предприятия Алексей Королев.

«Стабильность функционирования завода “Экопласт” подтверждает возможность формирования в столице экономики замкнутого цикла», — сказал гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Предприятие также помогает замещать в производстве первичные материалы на вторичные, и исполнять указ президента по снижению отходов, направляемых на полигоны, в два раза, добавил он.