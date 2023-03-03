Пивовары подвели итоги прошлого года

Объем продаж одной из крупнейших российских пивоваренных компании AB InBev Efes в 2022 году незначительно сократился на фоне непростой экономической ситуации, снижения покупательской способности населения, инфляционных процессов и санкционного давления.

Среди брендов компании наилучшую динамику в 2022 году показали «Старый мельник из бочонка» (+0,3пп), GMB (+0,3пп) и ESSA (+0,2пп). Несмотря на все еще большую популярность лагера, его рыночная доля снижается (-0,6пп), а наибольший рост продемонстрировали вкусовой (+0,6пп), нефильтрованный (+0,1пп) и крепкий (+0,1пп) сорта.

Как указывается в сообщении компании, к основным трендам пивоваренного рынка, там, в первую очередь, отнесли развитие сегмента e-commerce и поляризацию потребительского спроса. В 2022 году онлайн-продажи компании выросли на 40%, за счет роста продаж безалкогольной продукции, хотя сама категория впервые за несколько лет показала околонулевую динамику. Что касается других каналов, то в сегменте HoReCa и традиционной торговли продажи компании сократились.

В контексте тенденции к поляризации спроса в AB InBev Efes указали, что наибольший рост зафиксирован в низкоценовой (0,6пп) и премиальной категориях (0,9пп). Одновременно благодаря процессам импортозамещения увеличилась доля локальной продукции.

Стоит заметить, что согласно данным Росстата, в 2022 году объем производства пивоваренной отрасли в России в целом практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, показав незначительное падение на 0,4%. При позитивной динамике первого полугодия на общий показатель повлияло падение производства в III и особенно в IV кварталах.