Помощь Украине становится для США слишком дорогой

Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Энн Валландер на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей 1 марта заявила: «Администрация Соединенных Штатов считает, что Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемые ей вооружения. Им (Украине) следует начать приобретать некоторые военные средства. Это очень хорошая мысль, что нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки».

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Ее заявление прозвучало в ответ на слова конгрессмена-республиканца Майка Гарсии, подчеркнувшего, что для американских налогоплательщиков важно, чтобы Украина начала сама покупать оружие, а не получать его бесплатно.

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Конгрессмены встретили слова Валландер с пониманием. Лидер демократического большинства в сенате, старший сенатор Чак Шумер напомнил, что американские законодатели одобрили выделение Украине в прошлом году $113 млрд в качестве военной, экономической и гуманитарной помощи.

Само по себе это число выглядит ошеломляющим в масштабах экономики Украины. Доходная часть принятого украинской Радой бюджета-2023 в пересчете на доллары — 34, 69 млрд. При этом расходная часть бюджета — $69, 78 млрд. Таким образом, дефицит примерно вдвое превышает доходную часть — 35,09 млрд долл.

Дефицит планируется компенсировать преимущественно за счет внешних заимствований. Самой значительной расходной статьей бюджета Украины станут военные нужды — $31 млрд. Расходы на образование и медицину снизятся на 27%.

Украина уже платит за оружие

Как пояснил «Эксперту» директор Центра анализа стратегий и технологий, член Российского совета по международным делам Руслан Пухов, Украина, несмотря на экономическую катастрофу, за некоторые виды оружия платит уже сейчас.

«Украина получает вооружение по самым разным схемам, — говорит аналитик. — Часть вооружений она получает бесплатно, но другую часть она покупает, тщательно скрывая это. Иногда бывают микстовые сделки: что-то бесплатно, за остальное Украина платит. На часть вооружений для Украины американская военная промышленность получает заказы от министерства обороны. Они производятся специально для Киева из денег налогоплательщиков, но эти деньги являются инвестициями в собственную оборонную промышленность».

По словам специалиста, целый ряд сенаторов, видя, что объемы помощи постоянно нарастают, начинают задавать неудобные вопросы: а почему мы в таких объемах финансируем Украину, когда у нас есть свои проблемы? И администрация США вынуждена на это реагировать. Слова Селесты Энн Валландер адресованы именно этим сенаторам, чтобы их успокоить, считает он.

«В этом же контексте звучат и заявления Пентагона от том, что там внимательно следят за тем, как украинцы эти вооружения используют, — продолжает Пухов. — После того, как появились данные, что часть вооружений от Украины попала в третьи страны, министерство обороны США регулярно заявляет, что ни один образец оружия не “утечет налево”. Хотя в Пентагоне догадываются или даже знают, что часть вооружений Киев списывает, как потери, а на самом деле продает по коррупционным схемам и зарабатывает на этом».

Из заявлений Валландер, по мнению аналитика, не следует, что Киев останется без американского оружия, если не будет платить. США, по его мнению, продолжат давать Украине оружие ровно столько времени, сколько сочтет нужным окружение президента Америки.

Но по мнению военного обозревателя, полковника запаса Виктора Литовкина, в первой половине 2023 года военные поставки Украине выходят на свой пик. После его достижения они в той или иной мере начнут сокращаться. При этом за все американские поставки рано или поздно заставят заплатить.

«Украина обязательно будет платить, американцы ничего не делают даром. Во время Великой Отечественной США предоставляли СССР технику, продовольствие, нефтепродукты, лекарства и многое другое бесплатно. Но после войны заставили возвращать. Как мы помним, последние долги по ленд-лизу выплатила Россия — в 2006 году. 61 год мы расплачивались. Так будет и с Украиной, если только Украина сохранится, как государство», — сказал Литовкин «Эксперту».

«Все, что останется от Украины после СВО, если останется, будет десятилетиями расплачиваться за поставки вооружений и всего остального. Да, они могли бросить на 2 миллиарда оружия в Афганистане, но это они сами бросили свое оружие. А так они никому не прощают долгов», — отмечает он.

«А то, что они не будут бесконечно наращивать поставки оружия на Украину, очевидно, — уверен военный эксперт. — Они же снабжают Украину оружием не для того, чтобы Киев победил, потому что все понимают, что он не победит. США и другие страны поставляют оружие в минимальном количестве для того, чтобы Украина подольше сопротивлялась и наносила ущерб России. В том числе, моральный. Для этого нужны именно немецкие “Леопарды”, а не какие-то другие танки. Чтобы присутствие немецких танков на войне вызывало у россиян самые неприятные чувства».

По мнению аналитика, в США прекрасно понимают, что ракетно-ядерное государство победить нельзя. «Они даже Северную Корею победить не могут», — говорит он.

Прогноз Литовкина заключается в том, что после пика поставок последует спад, но в целом поставки будут продолжаться до тех пор, пока Россия не освободит Украину от бандеровцев, чтобы поставлять это оружие было просто некому.

По информации, которой располагает Руслан Пухов, озвученная американскими сенаторами цифра в 113 млрд долл. либо завышена, либо учитывает реструктуризацию довоенных долгов Украины. По его данным, в прошлом году на вооружение Украины США потратили около 50 млрд долл., причем часть вооружений еще не поставлена.

Впрочем, и это в полтора с лишним раза больше, чем государственный бюджет Украины.

За что, чем и когда

Заместитель директора Института стран СНГ, заведующий отделом Украины и член совета по национальной стратегии Владимир Жарихин обратил внимание на другой аспект американской помощи, в отношении которого, по его оценке, ситуация более критична.

«Американцам не привыкать выбрасывать деньги на ветер. И если в Сирии они рассчитывали на полезные ископаемые, то в Афганистиане потратили 160 миллиардов вообще непонятно на что», — сказал политолог. — У Киева сейчас проблема даже не с оружием — оно найдется ради того, чтобы давить на Россию, — считает Жарихин. — Но для того, чтобы свести баланс бюджета, социальных выплат и так далее, Украине необходимо 5 миллиардов долларов в месяц. Зеленский эту сумму озвучивал. В бюджете будет только половина этой суммы. Социальную часть бюджета на 70% должны обеспечить внешние заимствования. А социальные деньги, в отличие от оружия, Украине достаются не просто так. Это долг, который придется когда-то и как-то отдавать».

По мнению ведущего экономиста Центра политических технологий Никиты Масленникова, Украина не сможет расплатиться за оружие ни зерном, ни землей. До тех пор, пока не сменится власть на Украине, с ними никто не будет, по его выражению, "торговать натурой", потому что таким образом они уже обманули Китай.

«У Украины накопились огромные проблемы с внешним долгом еще до начала СВО, уже тогда не были урегулированы вопросы с кредиторами, — сказал экономист "Эксперту". — По земельному вопросу с ними никто не будет связываться, потому что был прецедент, когда они получили от Китая деньги, пообещали землю, но деньги потратили, а землю не отдали, свергнув Януковича. Нет Януковича — нет и никаких подписанных им договоренностей, сказали в Киеве китайцам. Вряд ли и с этой властью будет кто-то разговаривать на эту тему».

Он полагает, что в перспективе в уплату долга кредиторы могут принять промышленные активы. Однако, для этого еще должны сложиться соответствующие условия.

«Сейчас Украина не способна платить за оружие, у нее для этого нет ресурсов. Но ее никто и не будет торопить, — высказал свое мнение “Эксперту” военный аналитик, главный редактор журнала “Национальная оборона” Игорь Коротченко. — Будет выгоднее обдирать то, что останется от Украины, как липку, на протяжении десятилетий».

«Что касается вопроса о том, когда США начнут пересматривать свой подход к поставкам оружия на Украину, то ответ на него зависит от российской армии. Реальные военные успехи наших вооруженных сил, которые уже становятся заметными, продвижение в перспективе в направлении Николаевской, Харьковской и Черниговской областей может сподвигнуть США к тому, чтобы принудить Украину к переговорному процессу», — заключает он.