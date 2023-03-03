Посещаемость Байкала увеличилась на 40% в 2022 году

По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, в минувшем году заповедники, нацпарки и заказники у озера Байкал в Иркутской области посетили свыше 360 тыс. человек, что на 40% больше, чем годом ранее.
«Вице-премьер отметила, что в 2022 году посещаемость ООПТ Байкальских территорий увеличилась на 40% по сравнению с 2021 годом, в прошлом году их посетило свыше 360 тысяч человек», — сообщила пресс-служба Абрамченко по итогам заседания правкомиссии по вопросам охраны Байкала.
Отмечается, что в 2023 году кабмин направит примерно 7 млрд руб. на ликвидацию двух крупных объектов закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). По словам вице-премьера, это важнейшее направление в части защиты озера. Уточняется, что речь идет о центральных очистных сооружениях БЦБК, а также Бабхинском полигоне отходов. Абрамченко сообщила, что для ликвидации объектов уже подготовлена соответствующая документация и завершена государственная экологическая экспертиза.
Вице-премьер предложила добавить в перечень подлежащих уничтожению все свалки в районе Байкала, независимо от уровня их опасности. Поясняется, что 22 февраля подготовить список таких объектов Виктории Абрамченко поручил в рамках исполнения поручений, озвученных в послании Владимира Путина Федеральному Собранию, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В общей сложности в прошлом году на примыкающей к Байкалу территории были ликвидированы девять свалок общей площадью 29 га, отметила Абрамченко.
Байкал — самое глубокое озеро в мире, в котором содержится 1/5 мировых запасов поверхностных пресных вод Земли (исключая ледники). В список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО озеро внесено в 1996 году, а в 2021-м международные эксперты стали говорить о риске включения озера в категорию «Наследие под угрозой». В феврале-марте 2022 года должна была состояться миссия ЮНЕСКО на Байкал для оценки качества охраны озера, но на фоне геополитических событий визит был прерван.