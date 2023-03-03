Посещаемость Байкала увеличилась на 40% в 2022 году

По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, в минувшем году заповедники, нацпарки и заказники у озера Байкал в Иркутской области посетили свыше 360 тыс. человек, что на 40% больше, чем годом ранее.

«Вице-премьер отметила, что в 2022 году посещаемость ООПТ Байкальских территорий увеличилась на 40% по сравнению с 2021 годом, в прошлом году их посетило свыше 360 тысяч человек», — сообщила пресс-служба Абрамченко по итогам заседания правкомиссии по вопросам охраны Байкала.