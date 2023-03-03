Путин обсудил с Совбезом меры антитеррористической защищённости объектов

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России меры антитеррористической защищенности объектов, которые находятся в ведении правоохранительных органов.

«У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос, – о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов», – заявил глава государства, открывая встречу.

Как передаёт ТАСС, в совещании в режиме видеоконференции приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Совещания постоянных членов Совбеза традиционно проходят по пятницам. Сегодняшнее совещание состоялось на следующий день после террористического нападения украинских диверсантов на Климовский район Брянской области.

Как ранее писал «Эксперт», Путин на коллегии ФСБ поставил перед спецслужбой задачи на 2023 год. В частности, глава государства поручил ведомств усилить работу на российско-украинской границе.