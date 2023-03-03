Путин подписал указ об особом порядке сделок с некоторыми ценными бумагами

Сделки с российскими ценными бумагами (акциями, облигациями, ОФЗ, паями), купленными после 1 марта 2022 года у лиц недружественных государств и зачисленными на счет в российском депозитарии, будут одобрять Банк России или правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, следует из указа президента РФ.

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Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, если сделки с акциями, ОФЗ и облигациями российских эмитентов повлекут за собой право собственности на них, либо их передачу в управление или залог, они будут проходить по особому порядку.

Сделки по покупке ценных бумаг и ряда инструментов российских эмитентов у лиц из недружественных стран будет одобрять ЦБ, если заявителем выступает кредитная организация или некредитная финансовая организация (НФО), во всех остальных случаях эти обязанности возложены на правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.