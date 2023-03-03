«Роскосмос» испытал альтернативный электроракетный двигатель для спутников

ОКБ «Факел» (входит в структуру НПО «Энергомаш») и ГНЦ «Центр Келдыша» впервые протестировали стационарный плазменный двигатель СПД-70М на криптоне.

Как сообщается на сайте «Роскосмоса», испытания в ОКБ «Факел» проведены в интересах федерального проекта «Сфера».

«Двигатель полностью соответствует требованиям для космических аппаратов проекта», — говорится в пресс-релизе госкорпорации.

Двигатель СПД-70М обладает мощностью от 300 до 1200 Вт. Специалисты ГНЦ «Центр Келдыша» разработали для агрегата катод-компенсатор с эмиттером из пористого вольфрама, пропитанного соединениями бария.

Отмечается, что в качестве рабочего тела для плазменных двигателей обычно используется ксенон, однако в последнее время он сильно подорожал, в связи с чем активизировались научные изыскания по применению более доступных материалов.

«Одним из возможных вариантов может стать криптон, стоимость которого по разным оценкам в 5 — 10 раз меньше ксенона. При этом можно получить приемлемые параметры плазменных двигателей», — указывается в сообщении «Роскосмоса».

В конце прошлого года госкорпорация начала научно-исследовательскую работу, одна из задач которой — изучить возможность использования в электроракетных двигателях альтернативных ксенону рабочих тел.

Федеральный проект «Сфера» включает орбитальные группировки связи и дистанционного зондирования Земли. Президент РФ Владимир Путин говорил о нем в ходе прямой линии еще в июне 2018 года. В июле прошлого года правительство РФ одобрило проект с объемом бюджетного финансирования в 95 млрд руб.