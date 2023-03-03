Рубини: мир столкнется с рецессией, долговым кризисом и неконтролируемой инфляцией

Американский экономист Нуриэль Рубини прославился после того, как правильно предсказал мировой финансовый кризис в 2008 году. Сбываются многие его прогнозы. Кстати, за то, что он предпочитает делать прогнозы на негативные события и процессы, ему даже дали прозвище – доктор Рок.

Прогноз Рубини для мировой экономики на этот год, увы, не радует, пишет Business Insider. Он предсказывает глобальным рынкам в 2023 году идеальный шторм, результатом которого станет стагфляционный долговой кризис, который объединит все самое худшее из стагфляции семидесятых годов прошлого века и долгового кризиса 2008 года.

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«Думаю, в этом году начнется стагфляционный кризис»,- заявил 2 марта Нуриэль Рубини в интервью австралийскому ABC.

С учетом того, что инфляция в США не опускается ниже 6,4%, Рубини считает, что Федеральная Резервная Система (ФРС), главный американский банк, вынужден будет поднять учетную ставку значительно выше 6% для того, чтобы взять под контроль инфляцию и вернуть ее к традиционно планируемым в последние годы 2%.

Однако столь резкое повышение ФРС учетной ставки для борьбы с инфляцией приведет к сильной рецессии, краху рынков и череде долговых дефолтов. Все это заставит американский центробанк отказаться от борьбы с инфляцией, в результате чего цены выйдут из-под контроля. Конечным результатом описанного Рубини сценария будет очень сильная рецессия, сопровождаемая глубокими проблемами с долгами и все с той же инфляцией.

«Мы столкнулись с идеальным штормом из инфляции, стагфляции, рецессии и потенциального долгового кризиса»,- предупредил Нуриэль Рубини.

Несмотря на надежды инвесторов на то, что Соединенным Штатам удастся в этом году избежать рецессии, доктор Рок остается пессимистом и сторонником супермедвежьего рынка. Немало экономистов сейчас указывают на обнадеживающее поведение S&P 500. В прошлом году он обвалился на 20%, но в этом показывает четкие признаки восстановления. Рубини, однако, не так давно неоднократно предсказывал ему еще один обвал, в этот раз уже на 30%!

«Они (акции) продолжат движение вниз,- заявил он во вчерашнем интервью и напомнил о подтверждающей его слова недавней распродаже инвесторами акций.- Рынок уже корректируется».

Нуриэль Рубини не только пророчит беды, но и советует, как попытаться от них защититься. От инфляции, скажем, он советует инвесторам защищаться хеджированием при помощи золота, проиндексированных с учетом инфляции облигаций и краткосрочных облигаций. Эти финансовые инструменты, по его мнению, скорее всего окажутся устойчивее акций и обычных облигаций, которые в результате описанного выше идеального шторма обвалятся.