Секреты покупки дешевых авиабилетов

Перед выбором билета необходимо принимать в расчет следующие проверенные факторы:

Время года

Для летних поездок самый выгодный период покупки - за 20 дней до вылета. Для осенних - за 2 месяца. Для зимы и для весны лучше покупать вообще за 3 месяца.

Дата

Иногда стоимость разительно отличается даже по часам. Лучше передвигать дату на 2-3 дня и смотреть за изменением цены на билет. Почти всегда она будет существенно ниже.

Также стоит отметить, что самые дешевые билеты всегда продаются с вылетом на вторник, среду или четверг. Для выходных или праздничных дней цены будет выше.

Билет обратно

Почти всегда выгоднее приобрести сразу же еще и билет обратно. Сделать это можно почти у любой авиакомпании. Стоимость, опять же, будет существенно более низкой.

Скидки

Если вылеты осуществляются регулярно, то лучше всего подписаться на рассылку от авиакомпании. Обычно по ней приходят уведомления о скидках или "горячих" путевках. Возможно, что одна из таковых путевок будет подходящей.

Лоукостер

Лоукостер - самый дешевый авиационный перелет. Билеты на лоукостеры могут достигать 1 000 рублей. Придется доплатить за багаж, но даже так цена в среднем будет ниже. Правда удобств и комфорт при таком перелете ожидать не стоит.

Пересадка с одной компанией

Если вылет осуществляется с пересадками, то не нужно приобретать билет на другую авиакомпанию. По статистике, при перелете с одним перевозчиком можно существенно сэкономить.

Поисковики дешевых билетов

Отдельно стоит отметить надобность использовать поисковики для покупки билетов по выгодным ценам. Такие ресурсы делают всю работу по поиску билета за путешественника, предлагая ему уже конечный вариант.

Одним из выгодных поисковиков можно считать ресурс pegasus.ru. На нем можно найти авиабилеты по самым разным направлениям. Сайт анализирует большую базу данных, предоставляя для клиента наиболее выгодные билеты. Так можно экономить время на поиск лучшей цены.

Ресурс работает на бесплатной основе. Это означает, что пользоваться им сможет любой. Он предлагает широкий функционал для своих пользователей, облегчающий выбор билета. Узнать о нем больше можно на официальном сайте.