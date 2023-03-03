В Кремле рассказали, будет ли введено военное положение на границе с Украиной

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал, будет ли введено военное положение в приграничных с Украиной регионах России.

По словам представителя Кремля, пока никаких решений на этот счёт не принималось, так как это является прерогативой президента РФ Владимира Путина, передаёт РИА Новости.

«Это прерогатива президента РФ. Поэтому сейчас каких-либо решений не принималось», – сказал Песков, комментируя вчерашнюю инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как ранее писал «Эксперт», Кадыров, комментируя атаку украинских диверсантов в Белгородской области, заявил, что в некоторых регионах следует ввести военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего.

«Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности. Это моё мнение, а нашему командованию, конечно, виднее», – сказал он.

