В ЛДПР предложили создать суперминистерство инвестиций

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев заявил, что в России нужно сформировать министерство государственных инвестиций, которому будет подчинен финансово-экономический блок правительства. Он связывает необходимость создания такого института с задачей, как он выразился, «запустить экономику» на новых территориях.

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По мнению Кошелева, необходимо сделать новые территории пилотными регионами для реализации специального экономического режима, который предполагает отмену НДС и налога на прибыль.

«Для этого нужно создать эффективный контур инвестиций в промышленную развитую среду и создать особый исполнительный орган — министерство государственных инвестиций, которому должен быть подчинен весь финансово-экономический блок правительства», — передает ТАСС слова депутата.

По его словам, экономический потенциал новых регионов интересен как для отечественных инвесторов, так и инвесторов из дружественных стран.

«Предлагаемый специальный экономический режим приведет к бурному экономическому росту освобожденных территорий и станет эталоном современной русской индустриализации», — заключил Владимир Кошелев.

На эту инициативу можно было бы не обращать внимания, по тем же причинам, что перечислят ниже эксперты. А все же она заслуживает того, чтобы побыть предметом обсуждения. Запрос на более энергичное, целеустремленное и обновленное концептуально госуправление в сфере экономики существует давно, и вполне очевидно, что сейчас он стал только актуальнее.

Агентство оценки эффективности?

Создание дополнительных государственных структур для управления инвестициями — это дублирование уже существующих функций и прямой путь к раздуванию управленческого аппарата и расходов на него, уверен ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Между тем, все необходимые для государственных инвестиций структуры уже имеются — в лице ФПИ, Минэкономразвития и Минфина. Вопрос лежит в иной плоскости, а именно — в повышении эффективности государственного управления через систему стимулов и наказаний для исполнителей.

«Нередко бывает так, что слабый менеджер от государства заваливает заведомо провальный проект, но последствия обходят как его инициатора, так и исполнителя, — говорит эксперт. — Вообще, система зависимости индекса полезности государственного управленца от результатов его труда весьма слаба. В частной сфере, если менеджер заваливает проект, ему сложно после этого вернуться на аналогичную должность в другой компании. Показал слабый результат — изволь вновь доказывать свою состоятельность на более низких уровнях. Для чиновников подобный подход почти не работает — если только нет недовольства вышестоящих лиц.»

Сегодня функции министерства инвестиций уже исполняют существующие органы, повторяет Кочетков. Другое дело, что есть проблемы с определением приоритетов. Но это уже требует организации внутренней работы по защите актуальных проектов, по подбору квалифицированных исполнителей, а затем и вознаграждения — или наказания — по результатам труда. Испортил проект — будь добр получить меньшее вознаграждение и понижение индекса квалификации, что будет препятствовать будущему трудоустройству на ответственные должности.

В общем, заключает Андрей Кочетков, министерство инвестиций российскому правительству не требуется. А вот агентство оценки эффективности вполне соответствует современным реалиям.

Удержались в условиях санкций

Инициативы ЛДПР часто отвергаются, потому что они не проработаны, отмечает политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Так и в этом случае: идея есть, но конкретного механизма нет; нет проработанного законопроекта — одни только популистские предложения отменить налоги, а значит сократить доходы бюджета, и создать новое министерство, а соответственно увеличить расходы.

Новое министерство, как и полная отмена налогов, не способны дать импульс бурному экономическому росту, уверен эксперт. Государственная поддержка бизнеса должна быть умнее: ее дело направлять экономику, а каждый вложенный рубль государственных инвестиций должен возвращаться в виде налоговых поступлений и приносить дополнительную прибыль. Что же до идеи переподчинить весь финансово-экономический блок правительства одному министерству, то она вообще весьма туманна, ведь привлечение инвестиций — это всего лишь одна из задач профильных министерств и ведомств.

Новые регионы нуждаются в инвестициях, говорит Донцов. Но государству интереснее вкладывать не свои деньги, а привлекать туда частные капиталы, помогать создавать локальный финансовый рынок, условия для выхода местных предприятий на биржу, и обеспечивать доступ для инвестирования в проекты на новых территориях россиянам и инвесторам из дружественных стран.

Со своей стороны, финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт считает, что отчасти предложенная инициатива своевременна.

«Более того, я считаю, что для стимулирования создания высокотехнологичных производств такие преференции надо распространить на все регионы», — говорит эксперт.

Но вот что касается создания отдельного министерства инвестиций, то это, по мнению аналитика, явный перебор. Страна в непростой экономической ситуации, каждый рубль на счету, и плодить дополнительную бюрократию не нужно, да и люди этого не поймут. Профильные министерства, отвечающие за экономику и финансы в условиях жесточайших санкций, справляются с проблемами эффективно, считает Бовт. Достаточно сказать, что падение ВВП в 2022 году предполагалось более сильным, чем оказалось по факту — 2,1%. И курс рубля удалось удержать в приемлемых рамках.