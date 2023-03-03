В РФ введут балльную систему для получения телеком-оборудованием статуса отечественного

Минпромторг разработал поправки к правительственному постановлению, которые подразумевают введение в России балльной системы для получения телекоммуникационным оборудованием статуса отечественного.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как говорится в последней версии документа, на которую ссылается издание, для включения своей продукции в оценочный реестр производитель должен, в частности, владеть правами на конструкторскую документацию изделий, располагать сервисными центрами для обслуживания и собственной производственной площадкой.

Механизм оценки предполагает, что за каждую технологическую операцию в производстве, к примеру, сборку и монтаж, а также применение российских компонентов, будут начисляться баллы, при наборе определенного количества которых оборудование признается отечественным.

Речь идет о таких устройствах, как коммутаторы, маршрутизаторы, радиолокационная техника и телеприставки.

В настоящее время решение о том, относится ли телеком-оборудование к российскому, принимает экспертный совет при Минпромторге. В ведомстве рассчитывают, что новая балльная система будет стимулировать производителей наращивать уровень локализации производства на территории РФ.

Сообщается, что механизм балльной оценки телекоммуникационного оборудования планируется запустить в сентябре этого года; сейчас Минпромторг согласовывает финальный вариант постановления с участниками рынка.

Аналогичную методику правительство ввело для вычислительной техники, отмечает газета.