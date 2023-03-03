В «Росатоме» разработали интегральный компактный реактор линейки ВВЭР малой мощности

Специалисты «Росатома» разработали новый реактор линейки самых востребованных и надежных российских водо-водяных реакторов ВВЭР — интегральный реактор малой мощности ВВЭР-И.

Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный конструктор АО ОКБ «Гидропресс» (предприятие машиностроительного дивизиона «Росатома») Валерий Крыжановский.

По его словам, новый реактор отличается от «предшественников» интегральностью и модульностью компоновки, а также компактностью, малой мощностью и повышенной безопасностью.

Крыжановский подчеркнул, что при разработке конструкции нового реактора ученые опирались на проверенные десятилетиями успешной безаварийной работы технические решения технологии ВВЭР.

Проектная тепловая мощность нового реактора — от 250 до 400 МВт. Электрическая мощность реактора будет зависеть в том числе от того, для каких целей будет использоваться энергоблок; если ориентироваться на стандартные показатели, то можно будет рассчитывать на получение электрической мощности от одного реактора ВВЭР-И от 85 МВт в базовом варианте и до 130-140 МВт в форсированном, рассказал генеральный конструктор.

Конкретные сроки возведения АЭС с новыми реакторами и предполагаемая стоимость их строительства пока не называются, однако проектировщики рассчитывают, что они будут максимально низкими благодаря компактным размерам реакторного отделения и систем обеспечения эксплуатации и безопасности. «Например, по сравнению со зданием реакторного отделения ВВЭР-1200, имеющего диаметр около 45 м, мы уменьшили его до 25 м. Серьезно должен быть сокращен в размерах по сравнению со своими "старшими братьями" и машзал, а какие-то здания и вовсе будут не нужны», — пояснил Крыжановский.

Отмечается, что малая мощность и компактность реактора ВВЭР-И позволит размещать оборудованные им станции вблизи населенных пунктов в качестве замены тепловых станций малой мощности.