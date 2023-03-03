В Рособрнадзоре заявили, что отменять ЕГЭ в рамках реформы высшего образования не будут

Отказ России от Болонской системы высшего образования не предполагает отмену единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
«Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования», — сказал Музаев, выступая в Госдуме.
Глава ведомства пояснил, что Болонскую систему часто путают с единым государственным экзаменом. Он подчеркнул, что ЕГЭ никогда не был связан с Болонской системой.
«Получилось так, что в один период шло обсуждение о вводе Болонской системы в образ высшего [образования]. В этот же период мы перешли к итоговой аттестации одноуровневой, скажем так, — то есть когда можно было сдать один экзамен, получить аттестат в школе и поступить в высшее учебное заведение. Его назвали тогда единым государственным экзаменом. Эти две сущности совершенно между собой не связаны. Болонская система не требовала проведения данной процедуры», — цитирует агентство главу Рособрнадзора.
О том, что ЕГЭ будет проводиться и после перехода к национальной системе высшего образования, Музаев говорил в июне прошлого года. Он указал на то, что ЕГЭ ликвидировал разрыв между школьной программой и вступительными экзаменами в вузы, сделав процесс поступления в высшее учебное заведение «максимально прозрачным», а требования к абитуриентам — едиными. «ЕГЭ обеспечивает реализацию права всех школьников, независимо от региона проживания, поступить в выбранный вуз, в том числе в ведущие столичные вузы», — отметил руководитель Рособрнадзора.
На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по ней будет составлять от четырех до шести лет. Глава государства подчеркнул, что если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, то учащимся необходимо предоставлять возможность продолжить образование в магистратуре либо ординатуре. В отдельный уровень профессионального образования следует выделить аспирантуру, которая готовит кадры для научной и преподавательской деятельности, сказал президент.