В Рособрнадзоре заявили, что отменять ЕГЭ в рамках реформы высшего образования не будут

Отказ России от Болонской системы высшего образования не предполагает отмену единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

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«Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования», — сказал Музаев, выступая в Госдуме.

Глава ведомства пояснил, что Болонскую систему часто путают с единым государственным экзаменом. Он подчеркнул, что ЕГЭ никогда не был связан с Болонской системой.

«Получилось так, что в один период шло обсуждение о вводе Болонской системы в образ высшего [образования]. В этот же период мы перешли к итоговой аттестации одноуровневой, скажем так, — то есть когда можно было сдать один экзамен, получить аттестат в школе и поступить в высшее учебное заведение. Его назвали тогда единым государственным экзаменом. Эти две сущности совершенно между собой не связаны. Болонская система не требовала проведения данной процедуры», — цитирует агентство главу Рособрнадзора.

О том, что ЕГЭ будет проводиться и после перехода к национальной системе высшего образования, Музаев говорил в июне прошлого года. Он указал на то, что ЕГЭ ликвидировал разрыв между школьной программой и вступительными экзаменами в вузы, сделав процесс поступления в высшее учебное заведение «максимально прозрачным», а требования к абитуриентам — едиными. «ЕГЭ обеспечивает реализацию права всех школьников, независимо от региона проживания, поступить в выбранный вуз, в том числе в ведущие столичные вузы», — отметил руководитель Рособрнадзора.

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по ней будет составлять от четырех до шести лет. Глава государства подчеркнул, что если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, то учащимся необходимо предоставлять возможность продолжить образование в магистратуре либо ординатуре. В отдельный уровень профессионального образования следует выделить аспирантуру, которая готовит кадры для научной и преподавательской деятельности, сказал президент.