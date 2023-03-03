В центре Москвы начали строить спорткомплекс почти за 480 млн рублей - Овчинский

Новый спорткомплекс, который обеспечит 70 рабочих мест, начали возводить в Центральном административном округе Москвы на Малой Почтовой улице. Объект площадью более трех тысяч квадратных метров появится по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В реализацию проекта девелопер вложит около 479 миллионов рублей. Инвестор уже приступил к возведению железобетонных конструкций будущего спорткомплекса», – рассказал Овчинский.

Проект не только способствует созданию возможностей для занятий спортом и новых рабочих мест, но сделает возможным запуск новых проектов на благо столицы, отметил вице-президент ГК «Гранель» Андрей Цвет.



«У застройщиков серьезная и ответственная роль в реализации программы. Лишь совместными усилиями государства и бизнеса можно обеспечить комплексное и наиболее динамичное развитие как отдельных районов Москвы, так и всего мегаполиса в целом», – добавил он.

По программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторы могут получить частичное или полное освобождение от платы за изменение вида разрешенного использования участка, где строит жилье, если вложат средства в новые рабочие места. Застройщики могут направлять заявки на участие в программе через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.