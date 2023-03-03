Читатели британского таблоида Daily Mail призвали НАТО завершить конфликт на Украине после заявления заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, предупредившего, что дестабилизирующие действия США и их союзников, на фоне которых всё труднее заниматься снижением стратегических рисков, могут иметь глобальные последствия.

Большинство из них выразило солидарность с этим мнением, обратившись к лидерам стран, входящих в Североатлантический альянс прекратить военную помощь Украине.

В частности, один из них написал, что «нужно перестать вооружать Украину и начать переговоры прямо сейчас». Другой при этом отметил, что «невероятно, как много людей готовы рискнуть ядерной войной из-за конфликта, о котором они ничего не знают».

При этом почти все читатели издания Daily Mail выразили мнение, что, разжигая конфликт на Украине, США пытаются достигнуть мировой гегемонии.

Между тем, она уверены, что призванный обеспечить европейскую безопасность блок НАТО должен выступать за мир, а не наживаться на войне.

