В январе-феврале киносборы в РФ составили более 13 млрд руб., превысив допандемийный уровень

Киносборы в первые два месяца 2023 года в России превысили показатели аналогичного периода допандемийного 2019 года, став рекордными для отечественного проката.

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Об этом в своем Telegram-канале написала министр культуры РФ Ольга Любимова.

«За первые месяцы 2023 года было продано 40 миллионов билетов. Сборы превысили… допандемийный показатель 2019-го и составили 13,1 миллиарда рублей (13 миллиардов в 2020-м и 11,7 миллиарда в 2019-м). За два месяца сумма сборов на 56% больше, чем за аналогичный период в 2022-м, и на 46% больше, чем в 2021-м», — сообщила Любимова.

По данным портала ЕАИС, в 2019 году годовые киносборы в РФ составили около 55 млрд руб.

«Мы с радостью отмечаем, что российское кино интересно самому широкому кругу зрителей», — подчеркнула глава ведомства. Она добавила, что в текущем году запланировано около 30 премьер при поддержке Минкультуры.

Прошлый год стал одним из худших в истории отечественного кинопроката. Совокупные кассовые сборы российских кинотеатров, под данным Фонда кино, составили 23,7 млрд руб. — на 17,1 млрд меньше, чем в 2021-м. Причина резкого падения — отказ ведущих мировых кинокомпаний от проката своих фильмов на территории России.