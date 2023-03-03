Владимир Ефимов: более 19 млн раз посетили инвестиционный портал Москвы с момента его запуска

С момента старта работы инвестиционного портала Москвы в 2014 году его посетили более 19 млн. раз, в том числе более 472 тыс. — с начала 2023 года. Ресурс стал одним из самых востребованных среди инвесторов, сообщил 3 марта заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за прошлый год число посещений инвестпортала выросло на 700 тыс. и достигло 3,7 млн. «За два месяца этого года на портале зафиксировано более 470 тыс. визитов. А всего за 9 лет сайт посетили 19 млн. раз», — сказал Владимир Ефимов.

Напомним, на этом ресурсе пользователям доступно около 30 онлайн-сервисов. В том числе, с их помощью пользователи могут подобрать меры господдержки или подать заявку на получение налоговых льгот, субсидий и займов. На портале запущен сервис торгов по продаже и аренде городского имущества, а также инвестиционная карта, с помощью которой предприниматели могут выбрать участок или здание для будущего бизнеса.

Так, на данный момент на карту нанесено более 170 потенциальных площадок для запуска бизнеса небольших и крупных компаний. В их числе помещения и земельные участки под промышленные производства, площадки особой экономической зоны «Технополис "Москва"» и проекты комплексного развития территорий, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «Предприниматели воспользовались функционалом инвесткарты суммарно 250 тыс. раз, 45,6 тыс. раз — в 2022 году, 4,3 тыс. раз — с начала 2023-го», — добавил он.

По оценкам мэрии Москвы, самый популярный сервис портала — запись на осмотр объекта, выставленного на аукцион. «Город выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал – здесь публикуется вся необходимая информация: фотографии, документация, данные о расположении и инфраструктуре объекта, условия и форма реализации», — сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. В числе лотов, выставленных на аукционы, — здания и помещения, машино-места, земельные участки, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. По оценке Щербакова, с момента запуска этого сервиса им воспользовались более 241,5 тыс. раз, в том числе 2022 году – 52,3 тыс. раз и 7,5 тыс. раз — с начала этого года. Всего же на портале размещено более 5 тыс. объектов городской недвижимости.

По оценке министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, инвестиционный портал за минувшие годы стал уникальной платформой для инвесторов, которая объединяет множество инструментов. «Так, благодаря комплексу аналитических данных инвестиционной карты, предприниматель может не только подобрать стартовую площадку для бизнеса, но и изучить инфраструктуру района, рассчитать поток клиентов и найти свою целевую аудиторию», — отметил он.

Еще один популярный сервис портала — «Московский инвестор»: он позволяет задать правительству города вопрос или внести предложение. Ответы из мэрии приходят тоже онлайн, максимум в течение 10 дней. Этим сервисом за два года инвесторы воспользовались почти 2,6 тысячи раз.

Функционал инвестпортала постоянно дополняют. Так, в текущем году в его инвесткарту внедрили новый инструмент – изохроны, с помощью которого пользователи могут наглядно увидеть пешую и транспортную доступность любого городского объекта и оценить инфраструктуру интересующего места.