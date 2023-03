Журналист Херш назвал США единственными подозреваемыми в подрыве «Северных потоков»

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сделал очередное заявление о подрыве газопроводов «Северный поток», назвав США единственными подозреваемыми в этом теракте.

Об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN, выдержки из которого публикует РИА Новости.

«Мы уже вложили к этому моменту 113 млрд долларов в украинский конфликт, – подчеркнул журналист. – И это только подсчёты правительства, не включая те средства, которые поступили от ФРГ, НАТО и других стран Запада. Единственным подозреваемым во взрывах на «Северных потоках» если говорить об очевидном, были США».

При этом Херш добавил, что много изучал газовый и нефтяной бизнес по долгу службы, встречался с разными людьми и готовил публикации для New York Times, New York Magazine и London Review of Books. Кроме того, он подчеркнул, что продолжает заниматься этим

«Когда я работал для New York Times, я написал несколько десятков публикаций о ЦРУ, перевороте в Чили, противозаконной слежке за собственными гражданами», – резюмировал лауреат Пулитцеровской премии.

Как ранее писал «Эксперт», в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20 глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва настаивает на честном и быстром расследовании теракта на «Северных потоках» с участием РФ и других заинтересованных сторон.

Напомним, 8 февраля Херш опубликовал расследование https://expert.ru/expert/2023/07/vzryvy-na-severnom-potoke-chto-nikogda-ne-dolzhno-bylo-stat-izvestnym/ взрывов на «Северных потоках», в котором рассказал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне прошлого года в ходе учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Согласно данным журналиста, решение о проведении операции принимал глава Белого дома Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации. Москва настаивает на формировании генсеком ООН независимой международной комиссии для расследования инцидента в Балтике.

Позже Херш пояснил, что Вашингтон организовал диверсию на «Северных потоках» из-за недоверия к Германии, с целью удержать страну «в режиме антироссийских санкций».