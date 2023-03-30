Акции дня: бумаги металлургической En+ в плюсе

В лидеры торгов на Мосюирже во вторник, 30 марта вышли акции En+ group. За сессию котировки выросли на +4,88% до 440,5 рублей за штуку.

Трейдеры ускорили покупку акций на фоне повышения цен на алюминий: в среду стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) впервые с 6 марта 2023 года превысила 2400 долларов за тонну. Также группа заявила о том, что рассматривает возможность строительства газовой или угольной ТЭС в Иркутской области. Развитие региона и рост потребности в энергомощностях делают строительство ТЭС актуальной.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,21% до 2465,93 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,19% до 1006,43 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:58 мск составила 78,58 долларов за баррель (+1,28%). Российская валюта укреплялась – 77,26 руб. за доллар.