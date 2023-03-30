Акции Сбера: дилетанты порвали знатоков

Очень многие трейдеры при принятии спекулятивных решений пользуются индикатором RSI (Relative Strength Index — индекс относительной силы), который показывает силу тренда, а также перекупленность или перепроданность бумаги. Этот индикатор широко применяется для торговых роботов, которые совершают сделки на основе заложенного алгоритма. Величина RSI может колебаться в диапазоне от 0 до100.

Статья по теме: Сбер продолжает тащить Индекс Мосбиржи вверх

Сегодня с утра RSI для акций Сбербанка превышал отметку 90. По данным аналитиков БКС, с сентября 2008 г. значение RSI никогда не поднималось выше 90, а всего в истории акций Сбера было 37 случаев, когда RSI был выше 80 пунктов. Однако на этом уровне индикатор не задерживался дольше двух—трех дней. Сбер пытался корректироваться сегодня практически весь день, но на рынке постоянно появлялись покупатели, которые не давали бумаге просесть. В результате, по итогам дня акции Сбера снизились на 0,27%, что недостаточно для снятия технической перекупленности и возобновления бурного роста.

Такое игнорирование акциями Сбера законов технического анализа обусловлено структурой российского рынка акций. Основной объем сделок сейчас заключают частные инвесторы, подавляющее большинство из которых не удосужились изучить «правила игры» на рынке и даже не догадываются, что при такой перекупленности бумагу покупать не следует.

Знающие же рынок трейдеры уже неоднократно открывали шорты по Сберу, но вынуждены были их закрывать с убытком, что еще больше усиливало рост бумаги.

При этом практически все аналитики продолжают говорить о потенциальной силе крупнейшего российского банка, считая его акции одной из лучших бумаг на российском рынке. Поэтому вопрос о дальнейшей динамике акций Сбера остается открытым. Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что бумага на какое-то время заляжет в боковик или немного просядет, а затем вновь начнет рост.

Не стал корректироваться и Индекс Мосбиржи, который вырос сегодня на 0,2% и закрылся менее чем в 5 пунктах ниже зоны сопротивления 2470-2500 пунктов. Те же факторы, которые не дают скорректироваться Сберу, могут сработать и на рост всего рынка на техническом сопротивлении.

В аутсайдерах дня сегодня были вчерашние лидеры — черные металлурги. Акции НЛМК, ММК и «Северстали» синхронно подешевели примерно на процент. Аналитики не исключают, что в ближайшее время эти бумаги будут расти сильнее Индекса Мосбиржи. По рынку ходят слухи, что в самом обозримом будущем сталевары поднимут цены на свою продукцию на 10-15%.

На 1,3% сегодня выросла нефть, баррель которой на момент закрытия основных торгов на Мосбирже стоил $78,6. Одним из драйверов движения стала новость, что китайская PetroChina планирует в текущем году увеличить переработку нефти на 6,6%. Это говорит о том, что китайский гигант ждет роста экономики — если не мировой, то уж местной точно. Впрочем, есть и такое мнение, что Китаю понадобится больше топлива для армии.

Главным бенефициаром могла бы стать «Роснефть», которая большую часть своей продукции поставляет в Китай. Но сегодня акции компании закрылись без изменений — во многом это вызвано тем, что вчера бумага выросла сильнее акций других нефтяников.

На 1,1% подорожал «Лукойл». Не исключено, что «Роснефть» и «Лукойл» вновь начали «играть в догонялки». В прошлом году было очень много периодов, когда один день «Роснефть» росла сильнее «Лукойла», а второй день — наоборот.

Лучший же результат продемонстрировали акции «Русснефти», взлетевшие почти на 20%. Московская биржа дважды сегодня повышала границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для этой бумаги. Новостей по компании не было.

Акции «Русснефти» малоликвидны — такие бумаги часто растут без причин на десяток—другой процентов в день, а потом могут также сильно упасть. Однако не исключено, что у кого-то появился инсайд по эмитенту — возможно, связанный с сильной отчетностью компании, которую инвесторы ждут в самое ближайшее время.

Рубль подорожал к доллару на 0,1%. Последняя сделка прошла по котировке 77,08 руб. за доллар. Не исключено, что курс рубля начинает искать равновесие вокруг отметки 77.