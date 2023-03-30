Вчера основные индексы как в Европе, так и в США, показали заметный подъем. Так, общеевропейский STOXX 600 прибавил 1,3%, S&P 500 – 1,42%, а Nasdaq Composite – 1,79%. В деталях причины роста той или иной акции, как всегда отличались, но в основе всего лежало одно – явно растущая ликвидность.
Nasdaq начал «ралли печатного станка»
Индекс Nasdaq 100 вчера на 20% превысил декабрьский минимум, что некоторые считают началом бычьего рынка. Последнее не факт. Но «ралли печатного станка» точно уже идет – до рынков дошла ликвидность, закачанная в банки США и Европы в борьбе с кризисом.
Коллаж: Тамара Ларина
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