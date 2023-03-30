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Nasdaq начал «ралли печатного станка»

Глеб Баранов
обозреватель Expert.ru
30 марта 2023, 10:23

Индекс Nasdaq 100 вчера на 20% превысил декабрьский минимум, что некоторые считают началом бычьего рынка. Последнее не факт. Но «ралли печатного станка» точно уже идет – до рынков дошла ликвидность, закачанная в банки США и Европы в борьбе с кризисом.

Коллаж: Тамара Ларина