Финансовые рынки Криптовалюты Биткоин США

Американский регулятор высоко подбросил «биток»

Глеб Баранов
обозреватель Expert.ru
30 марта 2023, 00:36

Вчера биткоин подскочил более чем на 4% и вновь превысил $28 тыс. С начала года он прибавил уже свыше 70% – этот квартал имеет все шансы стать для него лучшим за два года. Благодарить за это «быки» должны исключительно Федрезерв

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