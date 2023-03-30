После разгромного прошлого года, нынешний криптовалюты начали более чем бодро. Если 1 января капитализация этого рынка, по данным CoinMarketCap, составляла $795 млрд, то вчера она доходила $1,192 трлн. Это, конечно, не те без малого $3 трлн, которые были в ноябре 2021 года, но все же рост практически в полтора раза всего за квартал – серьезный успех. Главной его причиной был взлет биткоина. И довольно неожиданный для многих взлет.
Американский регулятор высоко подбросил «биток»
Вчера биткоин подскочил более чем на 4% и вновь превысил $28 тыс. С начала года он прибавил уже свыше 70% – этот квартал имеет все шансы стать для него лучшим за два года. Благодарить за это «быки» должны исключительно Федрезерв
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