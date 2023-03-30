«Самолет» предложил инвестировать в цифровые квадратные метры

Девелопер «Самолет» объявил о запуске нового инвестиционного продукта — цифрового финансового актива (ЦФА) на недвижимость. Цифровой метр является аналогом ценной бумаги, стоимость которого равна цене квадратного метра в проектах ГК «Самолет», сообщили в пресс-службе компании.

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«Эмитентом цифровых метров будет компания ООО "Самолет плюс ЦФА", входящая в группу компаний "Самолет". Возникновение финансовых проблем маловероятно, так как обязательства компании обеспечены недвижимостью», — говорится в сообщении.

Девелопер пояснил, что по сравнению с приобретением «инвестиционной» квартиры по договору долевого участия цифровые квадратные метры имеют меньший входной порог и большую гибкость в использовании при той же ликвидности. Инвестировать можно сумму от 50 тыс. рублей, кроме того ЦФА можно в любой момент пополнить или частично продать, а с 2024 года — и подарить. В компании указали, что стоимость ЦФА будет расти вместе с ценой квадратного метра, и привели в пример квартиры в проекте «Люберцы», которые с 2018 по 2022 год подорожали на 84%.

«Недвижимость будет приобретаться в день открытия продаж с максимально выгодной для инвестора ценой. Инвесторы, предварительно оставившие заявку на покупку цифровых метров на сайте компании, регистрируются на сайте инвестиционной платформы и переводят денежные средства в оплату выпускаемых цифровых метров. В среднем через два с половиной года, когда заканчивается строительство, объект недвижимости вводят в эксплуатацию и продают, денежные средства от продажи распределяются инвесторам», — пояснили в «Самолете».

