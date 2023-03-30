«Дикая Мята-2023»: на фестивальном поле вырастет яблоневый сад

«Дикая Мята» — крупнейший независимый музыкальный фестиваль — в этом году пройдет 16–18 июня на легендарном поле в Тульской области (пос. Бунырево), которое уже много лет собирает меломанов со всей страны. Гостей фестиваля в 2023 году ждет 100 концертов за три дня — рок, инди, альтернатива, фолк — представили самых разных музыкальных жанров выступят на нескольких сценах фестиваля.

Яблоневый сад на «дикомятном» поле

«Дикая Мята» – не просто мультиформатный музыкальный open-air, но и фестиваль созидания и комфорта. И эти две составляющие проходят через призму всего, что делают организаторы на фестивальной территории. Например, прямо сейчас в глэмпинге возводятся новые дома для гостей, появляются мощеные дорожки, строятся пандусы и многое другое.

В конце апреля организаторы планируют посадить настоящий яблоневый сад – на фестивальном поле появится 150 яблонь, которые своим цветением будут долгие годы радовать гостей фестиваля.

- Год назад с частью команды мы переехали на поле и каждый проведенный здесь день нас учит тому, что единственный верный путь – это путь созидания. Уже построили небольшие дома, пришла очередь сажать деревья и мы решили что это будет яблоневый сад. Вообще, все что мы делаем складывается в душе четким пазлом любви и благодарности, которая позволяет нам двигаться дальше. Мы верим, что музыка не знает границ, единственный понятный всем язык – это язык любви, а самый верный путь – это путь созидания, - комментирует Андрей Клюкин.

«Дикая Мята» по праву считается самым комфортным фестивалем страны. Здесь нет дополнительных сканеров, заборов, отличительный браслетов, вип-зон или вип-трибун. Каждый вошедший становится частью единого живого организма – любой может подойти к сцене так близко, как ему захочется, пообщаться с артистом в зоне для автограф-сессий, принять участие в активностях для партнеров или отправится в гастрономическое путешествие по фудкорту.