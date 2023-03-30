Эрдоган сообщил о возможном участии Путина в загрузке топлива на АЭС «Аккую»

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о возможном участии российского коллеги Владимира Путина в церемонии загрузки ядерного топлива на турецкой АЭС «Аккую».

Как пишет «Интерфакс», церемония намечена на 27 апреля.

«Первый шаг будет сделан на АЭС "Аккую" 27 апреля, при этом президент России Владимир Путин, возможно, примет участие либо подключится через онлайн-систему», — цитирует агентство турецкого лидера.

В интервью телеканалу A Haber Эрдоган также заявил, что Турция не будет втянута в войну с Россией, пока он занимает пост президента. По словам политика, если бы не усилия его партии в последние два года, то «западный клуб» вовлек бы Анкару в конфликт с Москвой. «Пока мы здесь, мы не допустим этого», — подчеркнул Эрдоган.

Госкорпорация «Росатом» планирует поставку топлива для возводимой в Турции атомной электростанции этой весной; ранее сообщалось, что оно будет загружено на АЭС 27 апреля. АЭС «Аккую» строится по схеме BOO (build — own — operate, «строить — владеть — эксплуатировать»), владельцем АЭС выступает российская сторона — структурам «Росатома» принадлежат почти 100% в капитале «Аккую Нуклеар».