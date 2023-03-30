Проекты США по сжиженному газу начинают сыпаться

Банковский кризис, начавшийся с падения Silicon Valley Bank (SVB), представляет угрозу для крупнейших проектов по сжиженному газу (СПГ) в Америке. Растущая ключевая ставка и проблемы с цепочками поставок уже привели к задержкам в работе над крупными газовыми проектами.
Как сообщает агентство Reuters, в двух из четырех новых СПГ-проектов, которые должны были получить в первом квартале этого года окончательные решения по финансированию (FID), эти решения были перенесены на более поздние даты. При этом Reuters цитирует слова ведущего аналитика компании Kpler Элени Папандопуло об усилении опасений появления проблем с кредитованием банками и о том, что перенос принятия FID на более поздние даты, число которых будет расти, связано с банковским кризисом.
В марте не были приняты решения по финансированию строительства СПГ-терминалов компаний NextDecade и Energy Transfer LP. В качестве причин названы рост процентных ставок и стоимости строительства, а также слабая связь между ценами на природный газ в США и во всем остальном мире.
NextDecade отложила строительство СПГ-терминала в техасском Рио-Гранде и теперь ждет FID в конце уже второго квартала этого года. В справке компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) говорится, что соглашения по строительству продлены до 15 июня. Стоимость первых трех линий СПГ-терминала «Рио-Гранде» ожидается в районе 11,5 млрд долларов, а его мощность по плану составит 16 млн тонн сжиженного газа в год. В довершение ко всему, этот проект лишился главного банка, который должен был финансировать строительство – французского банка Societe Generale SA еще в прошлом году, т.е. до возникновения банковского кризиса.
Что касается двух СПГ-проектов, началу строительства которых банковский кризис не помешал, то это СПГ-терминалы компании Venture Global в штате Луизиана и Sempra Energy в Техасе. По ним FID были получены, но это, конечно, не значит, что они обладают каким-то иммунитетом от банковского кризиса. Теперь им придется значительно больше полагаться на офтейк контракты, т.е. сделки по продаже или покупке еще не произведенных товаров, в данном случае газа. Обычно же основа финансирования в газовой отрасли – собственный капитал девелопера. Другими словами, компании, которые сумеют продать как можно больше еще не произведенного сжиженного газа, будут иметь преимущество.
Кроме повышения важности офтейк-контрактов, волатильные цены на газ усиливают рискованность долгосрочных офтейк-контрактов.