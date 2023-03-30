Проекты США по сжиженному газу начинают сыпаться

Банковский кризис, начавшийся с падения Silicon Valley Bank (SVB), представляет угрозу для крупнейших проектов по сжиженному газу (СПГ) в Америке. Растущая ключевая ставка и проблемы с цепочками поставок уже привели к задержкам в работе над крупными газовыми проектами.

Как сообщает агентство Reuters, в двух из четырех новых СПГ-проектов, которые должны были получить в первом квартале этого года окончательные решения по финансированию (FID), эти решения были перенесены на более поздние даты. При этом Reuters цитирует слова ведущего аналитика компании Kpler Элени Папандопуло об усилении опасений появления проблем с кредитованием банками и о том, что перенос принятия FID на более поздние даты, число которых будет расти, связано с банковским кризисом.