Индийская сделка «Роснефти» и энергетический контур стратегического равновесия

«Роснефть» и Indian Oil Corporation заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию, сообщает официальный пресс-релиз компании. Подписание соглашения произошло в присутствии министра нефти и природного газа Индии Хардипа С. Пури в ходе рабочей поездки Игоря Сечина. Со стороны Indian Oil подпись под соглашением поставил ее председатель Шрикант Мадхав Вайдья.

Объемы увеличения поставок не называются, но в данном случае факт подписания подобного соглашения намного принципиальней и важней объемов. А с учетом нарастающего санкционного давления США (в том числе, и на Дели с целью заставить присоединиться к «потолку цен») и той роли, которую Indian Oil занимает на рынке страны, соглашение и вовсе выглядит беспрецедентным.

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Indian Oil Corporation совместно с дочерними предприятиями занимает 47% индийского рынка нефтепродуктов, контролирует 28% нефтеперерабатывающих и 67% нефтепроводных мощностей страны. Компании принадлежит 9 из 20 индийских НПЗ суммарной мощностью 70,05 млн т нефти в год. Она занимает второе место в стране по производству нефтехимической продукции (3,2 млн тонн в год) и первое — по числу автомобильных заправочных станций (32 тыс. АЗС).

Идет контрактное оформление нового экономического ландшафта, а энергетика является первичным контуром построения устойчивых экономических отношений. Россия разворачивается на Восток. Недавний визит Си Цзиньпина в Москву показал глубину взаимопроникновения интересов двух стран. Но в вопросах и экономики, и политики очень важным фактором является диверсификация интересов.

Монопольная зависимость от одного партнера рано или поздно из окна возможностей превращается в источник угроз. Индия и Китай входят и в БРИКС и в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но при этом они являются давними стратегическими конкурентами. Устойчивость ШОС является базовым условием успеха формирования нового экономического формата. Именно этот факт используют США, активно заигрывая с Дели и разжигая в Индии антикитайские настроения.

В этом смысле визит Сечина и подписание с главной энергетической корпорацией Индии соглашения о росте поставок нефти несет в себе смысловую нагрузку, гораздо более весомую, чем логика бизнеса.

Одним из главных принципов сотрудничества «Роснефти» с индийскими партнерами, который неоднократно озвучивал Сечин, является интегральный подход. Попросту говоря, взаимопроникновение интересов по всей цепочке производства: от добычи до нефтепереработки и реализации нефтепродуктов.

Пример такого сотрудничества со стороны России – участие индийских компаний (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum) в АО «Ванкорнефть» с долей 49,9 %. Еще 29,9 % принадлежит индийским компаниям (Indian Oil Corporation входит) в компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которая разрабатывает Центральный блок и Курунгский участок Среднеботуобинского месторождения (один из крупнейших активов «Роснефти» в Восточной Сибири).

Глобальный мир (еще совсем недавно) стремительно регионализируется, идет формирование новых зон доверия. Впереди эпоха мегасделок, заключаемых на долгосрочной основе с прицелом на 50 лет минимум. Совсем неудивительно, что в авангарде этого процесса находится «Роснефть».

Дело в том, что узко рыночные механизмы хеджирования неспособны застраховать риски на срок более одного года, а мандат «Роснефти» распространяется гораздо шире рыночных гарантий и полномочий. Новое соглашение — лишнее тому подтверждение.