О финансовом суверенитете уже можно говорить, но говорить пока рано

Российский кабмин разработал пять мер для достижения финансового суверенитета страны. В их числе увеличение предложения длинных денег, укрепление доверия инвесторов к финансовому рынку РФ и использование цифровых финансовых активов, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Меры были рассмотрены в рамках совещания президента России Владимира Путина с правительством 29 марта. Одновременно были представлены соответствующие целевые показатели на 2025 и 2030 годы.

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А воз и ныне там

«Достижение финансового суверенитета — одна из шести ключевых задач по достижению национальных целей на период до 2030 года. По сути, речь идет о самодостаточности российского финансового рынка с точки зрения как обеспеченности длинными финансовыми ресурсами, так и наличия исчерпывающих условий их конвертации в инвестиции в реальный сектор экономики», — цитирует «Прайм» Андрея Белоусова.

Первое направление — это увеличение предложения длинных денег, как для физлиц, так и для компаний. Второе — укрепление доверия инвесторов к российскому финансовому рынку. В качестве третьего направление первый вице-премьер обозначил расширение линейки инструментов инвестирования, чтобы «снизить инвестиционные риски, и повысить гибкость принятия инвестиционных решений».

Четвертое — интеграция российского финансового рынка и финансовых рынков дружественных стран, в том числе с помощью привлечения инвесторов из этих стран. «Это крайне важное направление, поскольку ни один финансовый рынок национальный, в том числе и российский, не может развивается полностью изолированно», — подчеркнул Белоусов. «И пятое — использование цифровых финансовых активов, цифровых финансовых платформ», — заключил он.

«Полностью поддерживаю развитие российского финансового рынка по предложенным Андреем Белоусовым пяти направлениям, — заявил “Эксперту” председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. — Проблема в другом. Об этих стратегических направлениях финрынка России мы говорим уже более десяти лет, а воз и ныне там».

Чтобы все эти направления реально начали работать на рост экономики, руководителям Минэкономразвития, Минфина и Банка России необходимо нести персональную ответственность за экономическое развитие страны. А государственным банкам, составляющим более 50% финансового рынка страны — установить плановые задания по росту их вложений в основной капитал предприятий, подчеркнул эксперт.

«И ещё — деятельность всех государственных институтов развития и финансовых организаций перевести в формат проектного финансирования в соответствии с утверждённой Правительством таксономией оценки рисков инвестиционных проектов», — добавил Владимир Гамза.

Предложенные меры полностью сочетаются с текущим запросом от бизнеса, констатировал в комментарии «Эксперту» председатель совета директоров инвестиционной платформы Finmuster Сергей Урескул.

«Обращающиеся к нам за инвестициями предприниматели чаще всего хотят получить долгосрочное финансирование на срок от 5 до 15 лет. Поэтому решение проблемы льготного долгосрочного кредитования полностью соответствует потребностям бизнеса. Если государству удастся отладить привлечение финансирования на базе цифровых активов, это существенно снизит стоимость привлечения инвестиций, кратно сократит сроки, повысит ликвидность инвестиций», — предположил он.

Однако на текущий момент привлечение инвестиций в виде цифровых активов довольно проблематично. Не решены инфраструктурные вопросы. Всего несколько операторов информационных систем получили лицензии на регистрацию цифровых активов и только начинают первые шаги. Не налажена учетная система — регистраторы и депозитарии не готовы вести учет ЦФА. Есть ряд существенных законодательных пробелов, не позволяющих вести эту работу, посетовал Сергей Урескул.

«Решением этого вопроса может стать запуск пилотных проектов по токенизированным акциям в рамках регуляторной песочницы ЦБ РФ. При этом, надеюсь, мы уже в ближайшие несколько месяцев сможем выпустить цифровые акции, несмотря на указанные выше ограничения», — пообещал Сергей Урескул.

С использованием цифрового рубля Россия может достичь большей эффективности в управлении своей экономикой и финансовым суверенитетом, подтвердила эксперт по личным финансам Тамара Горбунова. Это связано с тем, что цифровой рубль позволяет улучшить прозрачность и безопасность финансовых операций, а также снизить затраты на их проведение.

Одним из основных преимуществ цифрового рубля является возможность быстрой и недорогой передачи денег между физическими и юридическими лицами, заметила она в беседе с корреспондентом «Эксперта». Благодаря использованию технологии распределенного реестра (блокчейн) возможно сократить количество промежуточных звеньев и уменьшить время, необходимое для проведения транзакций.

Кроме того, как полагает Тамара Горбунова, цифровой рубль способен помочь бороться с финансовыми мошенничествами и другими противоправными действиями в сфере финансов. Благодаря использованию цифровой подписи и шифрования информации можно улучшить безопасность финансовых операций. В целом, использование цифрового рубля может привести к улучшению эффективности управления экономикой и финансовому суверенитету России, но требует серьезного подхода к реализации и управлению рисками.

Важно отметить, что тема финансового суверенитета еще несколько лет назад была, можно сказать, под запретом. Мы были частью «мировой финансовой системы», обязаны были жить по ее правилам. Но введение цифровых активов позволит провести сепарацию максимально безболезненно, заверила эксперт.

Решение лежит на поверхности

Желание совершенствовать финансовый рынок и повысить его привлекательность похвально, но для этого не нужно изобретать новые инструменты, которые могут оказаться сложно понимаемыми для широкого круга инвесторов, считает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Чрезмерное усложнение и увеличение инструментов приведёт лишь к тому, что для получения квалифицированного статуса придётся пройти бакалавриат, а то и специалитет.

Идея многоголосых акций (с инициативой ввести этот новый инструмент для поддержки финансового рынка Андрей Белоусов выступил на совещании президента с кабмином — прим.ред.) предполагает сохранение контрольного пакета у владельцев при расширении возможностей допэмиссии ценных бумаг. Однако, как указал Андрей Кочетков «Эксперту», при этом возникает вопрос об эффективности самого владельца контрольного пакета и заложенном механизме низкой инвестиционной привлекательности. Если компания не справляется с финансированием своей деятельности при существующих инструментах, то многоголосые акции вряд ли повысят её эффективность. Более того, это сложно назвать инструментом снижения рисков для инвесторов.

Ещё одним важным направлением финансовой самодостаточности российской экономики являются длинные деньги, соглашается с другими аналитиками Андрей Кочетков. Однако граждане РФ не торопятся инвестировать в ОФЗ или иные инструменты, так как уровень недоверия государству остаётся довольно высоким. Желание вложиться в длинные долговые бумаги государства или бизнеса наталкивается на опыт использования искусственного ослабления рубля и введения неожиданных налогов на доходы, включая депозитные.

Между тем, решение лежит на поверхности, сказал эксперт. У населения на руках десятки миллиардов долларов, которые просто теряют свою стоимость под матрацем. Обменивать на рубли их не будут, а покупка золотых брусков для многих кажется затратной. Если же банковская система разработает металлические депозиты и металлические облигации, то такие инструменты будут интересны даже владельцам валютных накоплений, предположил Андрей Кочетков.

Однако для заинтересованных заёмщиков или государства подобные инструменты имеют низкую привлекательность, так как с ними невозможно использовать инфляцию или искусственное ослабление рубля для размытия тела долга, посетовал он. В то же время для потенциальных инвесторов именно защита от инфляции и привязка к реальным ценностям являются решающими моментами. Чем дальше инструменты от этого функционала, тем менее они привлекательны. Поэтому придумки правительства могут оказаться мертвыми в момент своего рождения.

В остальном сложно спорить с постановкой задачи сделать отечественный рынок доступней для инвесторов из дружественных стран, признал Андрей Кочетков. Также нужно развивать цифровые технологии инвестирования, расширять возможности заимствования на дружественных рынках, но также не стоит забывать и об экспорте рублёвого капитала. То есть рубль сам может стать элементом финансовой независимости и источником дохода — как государства, так и финансовых организаций.

Если говорить о привлечении инвесторов из других стран, то на протяжении последних 10-15 лет основой базы инвестиций РФ были внутренние инвесторы, указал в комментарии «Эксперту» член генсовета «Деловой России», генеральный директор First Investonomika Алексей Порошин. И на текущий момент нужно сделать ставку именно на них, нежели на привлечение инвесторов даже из дружественных стран.

Стоит задача через развитие чётких понятных стабильных алгоритмов развития своего внутреннего финансового рынка создать базу для внутренних инвесторов. А денег сегодня в России очень много — как у физических лиц, розничных инвесторов, так и у крупных корпоративных клиентов. Но нужна, прежде всего, юридическая и финансовая база через различные механизмы стимулов и гарантий со стороны государства, резюмировал Алексей Порошин.