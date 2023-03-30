Как всегда, чиновники спешат …

Теоретически, мера правильная: ведь после того, как у ипотечного заёмщика отобрали квартиру, у него не остаётся ничего, ведь полученные деньги он потратил как раз на квартиру. То есть он платил и будет платить банку — за что? Казалось бы, чистый рэкет. Собственно, в США как раз так: если банк дал деньги на квартиру и получил обратно эту квартиру, то заёмщик ничего не должен.

Однако есть тонкости, которые никто не учитывает. В США сделки многократно страхуются, в том числе государственными ипотечными агентствами. Там никто не даст кредит, если стоимость квартиры может резко упасть, настолько, что даже после продажи её новая стоимость не покроет остаток платежей.

У нас ситуация иная. Рынок может сильно колебаться, соответственно, могут колебаться доходы заёмщика. И государство прилагает колоссальные усилия для того, чтобы решить жилищную проблему. Но фокус состоит в том, что кроме тех, кто решает жилищную проблему есть ещё и те, кто занимается чистым инвестированием. И если первых нужно жалеть, то вторые должны играть на свой страх и риск.

Да, предлагаемая мера защищает ипотечного заёмщика, хотя и не полностью. То, что он выплатил до отъёма квартиры ему никто не вернёт, но хоть не будет «просто так» платить банку. Но вот защищать инвестора … Зачем? Тем более, что последствия очевидны: банки просто начнут повышать первоначальный взнос, чтобы защитить себя от возросших рисков. Банки-то дали денег в полном масштабе и от очевидных убытков их никто не защитит.

С точки зрения государства нужно решать вопрос доступности жилья. Если в стране кризис и выясняется, что банки могут массово понести серьёзные убытки (страхование тут не поможет, поскольку страховые компании тоже могут нести убытки), то решать проблему должно государство. И если принять предложение Аксакова, то, очевидно, на первом этапе (когда массового падения стоимости жилья нет, как и резкого падения зарплат) это вызовет только увеличение недоступности жилья для тех, кому оно нужно.

То есть, как мне кажется, вопрос нужно тщательно изучать. Например, через создание государственного агентства, которое будет выкупать квартиры в описанной ситуации и компенсировать банку деньги у полном объёме. А заёмщику реструктурировать задолженность так, чтобы он мог продолжать жить в квартире. Но! Только в том случае, если другого жилья у него нет и, скажем, только один раз в жизни.

А если речь идёт об инвестиционной квартире, то есть для ситуации, когда у заёмщика есть жильё, должен действовать старый порядок. Ну, или ещё как, тут есть масса вариантов. Но самое главное — ни в коем случаен не спешить перекладывать ответственность с заёмщиков на банки, поскольку никакого позитивного результата, кроме повышения цены для тех, кому жильё реально нужно, это не даст.

Ещё раз, теоретически, предложение Аксакова, может быть, и более справедливо, чем существующий вариант! Но! Мы живем в ситуации, в которой государство приняло массу мер для снижения стоимости квартир для заёмщиков. И такие резкие меры, без тщательного обсуждения, неминуемо разрушать результаты этой работы, стоимость квартир точно вырастет. Поэтому я считаю, что принимать такие решения без подробного обсуждения преждевременно и опасно.