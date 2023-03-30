Компания «Октафарма-Фармимэкс» построит под Рязанью завод по выпуску лекарств для лечения гемофилии

Компания «Октафарма-Фармимэкс» к середине 2025 года построит в Рязанской области завод по переработке плазмы крови.

Об этом рассказал представитель Службы государственного строительного надзора Рязанской области, передает ТАСС.

«В Скопинском районе компания "Октафарма-Фармимэкс" начинает строительство завода по переработке плазмы крови. На заводе предполагается производство препаратов, полученных из плазмы крови человека, в виде растворов для инъекций во флаконах», — говорится в сообщении.

Завод будет состоять из двух корпусов — производственного и административного. Общая площадь комплекса составит около 33,5 тыс. кв. м. На предприятие планируется трудоустроить 610 человек.

Завод будет осуществлять полный производственный цикл, начиная с контроля индивидуальных донаций плазмы, операций фракционирования — оттаивания плазмы, сепарирования, концентрирования и получения полупродуктов — до процессов очистки с получением конечных продуктов, включающих приготовление лекарственных форм, наполнение, лиофилизацию и упаковку.

Предприятие будет выпускать препараты для заместительной терапии, предназначенные для профилактики и лечения инфекций, а также кровотечений, вызванных заболеваниями системы свертывания крови: гемофилии А, гемофилии Б, приобретенной недостаточности факторов свертывания крови.

Предполагаемая мощность завода — 1,2 млн л переработки плазмы и более 2 млн единиц готовой продукции в год.