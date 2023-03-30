Кремль: задержанный за шпионаж в Екатеринбурге корреспондент WSJ был взят с поличным

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами прокомментировал задержание в Екатеринбурге корреспондента московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, который подозревается в шпионаже.

По словам представителя Кремля, речь идёт не о подозрениях, его взяли с поличным, передаёт РИА Новости.

«Речь не о подозрении, он задержан с поличным», – подчеркнул Песков, добавив, что не видит препятствий для дальнейшей работы в России представителей WSJ.

Напомним, 30 марта стало известно, что корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. Согласно информации ФСБ, Гершкович по заданию Вашингтона осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Американец был задержан при попытке получения секретных сведений.

Wall Street Journal уже выразила обеспокоенность безопасностью задержанного в России журналиста газеты. В издании подтвердили, что Гершкович работал в московском бюро, не став уточнять, почему в момент задержания он оказался в Екатеринбурге. Кроме того, в редакции заявили, что отвергают обвинения в шпионаже, выдвинутые в адрес репортёра.

«The Wall Street Journal категорически отвергает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего доверенного и преданного своему делу репортёра Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьей», – цитирует заявление американского издания РБК.

Между тем, источник среди западных журналистов, работающих в Москве, утверждает, что помимо посещения Екатеринбурга, Гершкович также ездил в Нижний Тагил, где находится оборонное предприятие «Уралвагонзавод».

В свою очередь официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Гершкович использовал журналистскую визу и аккредитацию для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.

«То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике. К сожалению, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника "хватают за руку"», – написала дипломат в своём Telegram канале.

Уже известно, что американский журналист будет доставлен в Москву, где Лефортовский суд изберёт ему меру пресечения; его дело находится в производстве Центрального аппарата ФСБ, сообщает Telegram-канал BRIEF со ссылкой на свои источники.

Эван Гершкович – аккредитованный при МИД РФ американский журналист. Несколько лет живёт в Москве и пишет про Россию и Украину для The Wall Street Journal. Последняя статья за его авторством под названием «Экономика России начинает разваливаться» была опубликована в The Wall Street Journal 28 марта.