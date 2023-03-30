Купленные «Татнефтью» у Nokian Tyres компании будут переименованы в ближайшее время

Компания «Татнефть» завершила приобретение шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ.

Об этом говорится в сообщении российского предприятия.

«Указанные российские компании были куплены у Nokian Tyres и в скором времени сменят свои наименования», — говорится в сообщении.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 24 марта «Татнефть» стала владельцем доли 100% в ООО «Нокиан тайрес» и OOO «Хакка инвест». В самой компании информируют, что 29 марта в ее владение перешли 100% в ООО «Нокиан шина».

Финский производитель шин Nokian Tyres принял решение уйти с российского рынка в июне прошлого года. В феврале ФАС одобрила три ходатайства «Татнефти» о покупке долей в уставных капиталах ООО «Нокиан тайерс», ООО «Хакка инвест» и ООО «Нокиан шина» в размере 100%. Позже сделка была одобрена правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями, ее стоимость составила €285 млн.

Завод Nokian Tyres во Всеволожске мощностью 17 млн шин в год работал с сентября 2005-го, в 2021-ом примерно 80% легковых шин компании было произведено в России, направление «Россия и Азия» обеспечило около 20% ее чистых продаж.