Лавров прокомментировал ход расследований взрывов на «Северных потоках»

Россия будет делать всё, чтобы не дать национальным расследованиям теракта на газопроводах «Северный поток» «соскочить с крючка».

Об этом на пресс-коференции заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, передаёт РИА Новости.

«Наши следующие действия будут направлены на то, чтобы не давать этим национальным расследованиям и тем, кто клятвенно заявлял, что этого будет достаточно для установления истины, "соскочить с крючка", – пообещал он. – Вот этим мы будем заниматься дотошно, тема далеко не закрыта».

Как ранее писал «Эксперт», в посольства РФ в Вашингтоне заявили, что США всеми силами препятствуют проведению независимого расследования теракта на «Северных потоках».

При этом российские дипломаты обратили внимание на заявления Белого дома «о якобы достаточности» расследований европейских стран.

Кроме того, отмечается в том числе желание Вашингтона «спустить на тормозах» информацию о прямой причастности к диверсии американских спецслужб.

Напомним, 8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование взрывов на «Северных потоках», в котором рассказал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне прошлого года в ходе учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

По его мнению, Вашингтон организовал диверсию на «Северных потоках» из-за недоверия к Германии, с целью удержать страну «в режиме антироссийских санкций».

8 марта британская газета газеты Times написала, что разведке западных стран известно имя предполагаемого «спонсора» диверсий на газопроводах «Северный поток». При этом, как утверждает издание, этот человек украинец, но он никак не связано с киевскими властями.