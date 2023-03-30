Международные резервы России за неделю выросли на $8,8 млрд

Международные резервы РФ на 24 марта составили $594,6 млрд, за неделю они увеличились на 1,5% или $8,8 млрд, сообщается на сайте Банка России. Из комментария регулятора следует, что изменения произошли в результате положительной переоценки.

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«Объем международных резервов по состоянию на 24 марта составил 594,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 8,8 млрд долларов США, или на 1,5%, под воздействием положительной переоценки», — говорится в комментарии ЦБ.

По состоянию на 17 марта международные резервы РФ оценивались в $585,8 млрд.

Золотовалютный запас России на 1 января 2023 года составлял $581,989 млрд. За прошлый год его объем снизился на $48,638 млрд (с $630,627 млрд на 1 января 2022 года). Исторического максимума в $643,2 млрд резервы РФ достигли 18 февраля 2022 года, однако уже 25 февраля их объем упал до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

