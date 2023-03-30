Минобороны РФ рассказало об отработке комплексами «Ярс» смены позиций на учениях в Сибири

Расчеты стратегических комплексов «Ярс» отрабатывают смену полевых позиций в ходе командно-штабного учения в Сибири.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения», — информирует ведомство.

В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения выполнят задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс», а также по изменению боевого порядка крупногабаритной техники в сочетании с несением боевого дежурства на остановках и стоянках, поясняется в сообщении.

Накануне, 29 марта, российское оборонное ведомство сообщало, что в Сибири стартовало командно-штабное учение, в котором задействованы комплексы «Ярс», составляющие основу группировки ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ. Мероприятие, в котором участвуют свыше 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники, проходит на территории трех регионов, оно носит плановый характер. Стратегические ракетчики в том числе отработали защиту ПГРК «Ярс» от воздушной и космической разведки.