Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в зоне проведения спецоперации

На брифинге 30 марта Минобороны РФ сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ВСУ продолжают нести в зоне СВО большие потери. Так, за последние сутки на Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника составили более 340 военнослужащих и наёмников, 9 автомобилей, 6 боевых бронированных машин, 4 боевые машины пехоты, 2 танка, 2 гаубицы (Д-20 и Д-30) и установка РСЗО «Ураган».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Владимировка, Угледар (ДНР), Малиновка и Щербаки (Запорожская область). На данных направлениях уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих и 2 боевые бронированные машины.

Кроме того, российские военные в Запорожской области уничтожили хранилище топлива украинских бригад территориальной обороны, сообщило в четверг министерство обороны РФ. Также в Запорожской области ВС РФ сбили вертолёт ВСУ Ми-8.

На Купянском направлении поражена живая сила и техника противника в районах Гряниковки, Синьковки, Новоселовского и Стельмаховки. Уничтожено до 50 украинских боевиков.

На Красно-Лиманском направлении поражены подразделения украинских формирований в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Невское, Ямполовка, Торское и Григоровка. Здесь потери ВСУ в живой силе составили до 130 человек. Уничтожены 2 боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Акация».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожены до 25 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, и 3 гаубицы Д-30. В районе населённого пункта Ольговка (Херсонской области) уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны.

Российские средства ПВО впервые в зоне проведения СВО сбили в воздухе новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Кроме того, сбиты 3 РСЗО HIMARS, а также уничтожены 2 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай (ДНР).

Всего за сутки российские военные поразили 93 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 107 районах.

Как ранее писал «Эксперт», генеральный штаб ВСУ признал успех ВС РФ в Артёмовске (украинское название – Бахмут).

«На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех», – говорится сообщении украинского военного ведомства.