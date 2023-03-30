Минпромторг сообщил о продлении программы льготного автокредитования

Программы льготных автокредитов в РФ продолжат действовать после перераспределения бюджетных средств внутри них в рамках нынешнего лимита в 5 млрд руб.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

«Программа льготного автокредитования возобновляется. Выделенные под реализацию программы на текущий год бюджетные средства были перераспределены таким образом, чтобы обеспечить продление этой востребованной меры поддержки», — указывается в сообщении ведомства.

Таким образом, льготные автокредиты в текущем году продолжат действовать для медработников, работников сферы образования, а также для мобилизованных, добровольцев, военнослужащих по контракту и членов их семей.

Главным бенефициаром программы выступает «АвтоВАЗ». Президент компании Максим Соколов в прошлом месяце заявлял, что лимиты господдержки по линии льготных автокредитов для бензиновых машин, предусмотренные в рамках общего лимита в 5 млрд руб., уже по факту исчерпаны. Он отметил, что 1,5 млрд руб. из этой суммы «было заблокировано под программу электромобилей», которых в январе было продано «менее 20 штук на всю Россию».

Согласно условиям программы льготного автокредитования, базовая скидка на выплату первоначального взноса составляет 20% от стоимости машины (для жителей Дальнего Востока — 25%). Программа распространяется на российские автомобили стоимостью до 2 млн руб.; скидка на отечественные электромобили для всех категорий заемщиков составляет 25%, но не более 625 тыс. руб.