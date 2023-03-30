«Почта России» в 2022-м впервые за девять лет получила по итогам года убыток

АО «Почта России» раскрыла результаты деятельности в 2022 году.

Согласно отчету компании, опубликованному на ее сайте, чистый убыток по РСБУ за 12 месяцев составил 27,22 млрд руб. против 265,99 млн руб. чистой прибыли годом ранее.

Годовая выручка компании составила 208,44 млрд руб., снизившись по сравнению с 2021 годом на 4%. Доходы от услуг почтовой связи упали на 8,4%, до 152,78 млрд руб. Доходы от торговой деятельности, напротив, выросли на 4,1% и достигли 28,78 млрд руб. Доходы от денежного посредничества у «Почты России составили 8,7 млрд руб., показав снижение на 1,3%, от «прочей деятельности» — 18,18 млрд руб. (рост на 31,4%).

Убыток компании от продаж составил 21,87 млрд руб. против прибыли в 8,29 млрд руб. годом ранее; убыток до налогообложения — 31,63 млрд руб. (в 2021-м — в 920,4 млн руб.)

Себестоимость продаж увеличилась на 10,6%, до 217,52 млрд руб., указывается в отчетности, в том числе себестоимость услуг почтовой связи составила 173,24 млрд руб. против 156,56 млрд руб. в 2021-м.

Отмечается, что годовой убыток «Почта России» получила впервые с 2014 года.