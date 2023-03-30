Поляки всеми силами отбиваются от евро

Председатель Национального банка Польши Адам Глапиньский призвал не допустить отказа от польского злотого в пользу евро, передает РИА «Новости». Переход на евро предусмотрен договором о вступлении страны в Евросоюз, но сроки этого процесса не оговорены. И в последнее время в Польше все чаще на высоком уровне звучит мнение, что переход на единую европейскую валюту для страны нецелесообразен.

Ранее поляки неоднократно заявляли, что пока не готовы к переходу страны на европейскую валюту. Дискуссия по этому вопросу продолжается уже много лет, и согласия среди политиков нет. В июле 2022 года глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что переход на евро губительно сказался бы на польской финансово-экономической системе.

«Евро убил бы нас во время кризиса 2008—2009 годов и еще больше убил бы нас сегодня», — сказал он.

Теперь же в письме участникам конференции, посвященной финансовому суверенитету, которая проходит во вторник в Варшаве, Глапиньский написал, что Польша, благодаря собственной валюте, «много лет может радоваться стабильному экономическому росту». По его словам, собственная валюта дает множество преимуществ, позволяя проводить суверенную денежно-кредитную политику.

«Польский злотый — одна из составляющих экономического успеха, — констатировал глава Нацбанка республики. — Мы не должны и не можем отказаться от злотого», — заключил он.

Менять на евро — не резон

Действительно, для Польши можно перефразировать известную поговорку, и она будет звучать так: «Мал злотый, да дорог» — и в прямом, и в переносном смысле, говорит аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв. И с точки зрения того, что он растёт по отношению к доллару в последние месяцы, и с позиций отрицательного отношения поляков к отказу от него в пользу евро.

В многолетней дискуссии о такого рода замене симпатии населения к своей валюте только укрепляются, констатирует эксперт. По данным опросов, в январе 2023 года против перехода на евро выступали 64,2% жителей, а «за» высказались только 24,5%. В июле 2022 года таких было 35%.

В патриотичных взглядах людей на смену валют есть вполне практические резоны, указывает Ковалёв. Польша в экономическом смысле гораздо слабее не только ведущих стран еврозоны, но и её среднего уровня. По ряду расчётов, сделанных на основе национальной статистики, ВВП на душу населения в Польше ниже в 2,8 раза, чем в Германии, и в 2,4 раза по сравнению с еврозоной в целом. Причём, квартальный темп роста ВВП отрицательный (-2,4%), в отличие от нулевого в еврозоне. Сильнее инфляция — 18,4% против 8,5% соответственно. Нацбанк Польши поэтому держит и более высокую ставку — 6,75%, что почти вдвое больше, чем у ЕЦБ даже после её мартовского повышения до 3,5%.

В таких условиях отказ от нацвалюты в пользу общей имел бы, в основном, негативные последствия, уверен аналитик. Потеря независимости политики центробанка, низкие процентные ставки в Европе и большая сила евро — вот отрицательные факторы такой ситуации. Они привели бы по принципу «сообщающихся сосудов» к увеличению денежной массы в стране, ещё более значительному росту цен, снижению конкурентоспособности польских товаров с невозможностью воздействия на курс валюты.

Сейчас злотый как самостоятельная валюта имеет по отношению к доллару динамику, схожую с другими «европейцами». Пара USD/PLN снижается с сентября 2022 г. с 5,05 к 4,32 по состоянию на начало дня 30 марта. Это происходит из-за ожиданий рынка, касающихся постепенного прекращения ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США.

В то же время, отмечает Ковалёв, снижение в последние дни приостановилось — так же, как и доллара к основным валютам. Предыдущие драйверы отработаны, и котировки пока застыли в равновесии в преддверии значимых событий недели. В четверг выйдут данные по ВВП США. В пятницу — инфляция и безработица в еврозоне, инфляция и деловая активность в США, выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Вероятно, предполагает эксперт, до конца недели будет актуален технический диапазон 4,28—4,38.

В России злотых не купишь

По состоянию на 30 марта 1 доллар стоит 4,32 польского злотого (PLN), указывает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. Если сравнивать с российской валютой, то 1 польский злотый стоит 17 руб.74 коп.

За последние 10 лет злотый обесценился к доллару больше чем на 50%, подсчитал эксперт. В сентябре прошлого года валютная пара USD/PLN обновила исторический максимум, достигнув отметки 5,06 злотого за американский доллар. Однако закрепиться выше 5 доллару не удалось, и с осени прошлого года «поляк» взял курс на повышение.

В настоящее время существуют два наиболее вероятных сценария, полагает Чеврычкин. В первом случае укрепление польской валюты продолжится до отметок 4,05-4,15, а во втором пара USD/PLN перейдет в боковик и будет торговаться в диапазоне от 4,315 до 4,47 злотого за доллар. Долгосрочными целями в сторону укрепления доллара являются уровни 4,6 и 5,3, а для снижения — 3,95 и 4,1.

Польша давно является частью объединенной Европы, но отказываться от злотого в пользу евро она не спешит. Вице-премьер Матеуш Моравецкий считает, что переход на евро будет безопасен для Польши, когда ей удастся нарастить свою экономическую и производительную мощь. Сергей Чеврычкин обращает внимание, что на законодательном уровне в Польше запрещено хождение других валют, кроме национальной. Можно встретить ценники в евро, но расплачиваться придется исключительно злотыми. Только в некоторых местах могут принять евро, но это, скорее, исключение из правил.

Польская валюта является ограниченно конвертируемой и вряд ли станет дополнительным инструментом накопления средств российских граждан по причине отсутствия возможности купить ее на бирже, добавляет эксперт.